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全台水庫蓄水8成以上 水利署初判今年底到明年初水情

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
水利署表示，全台水情正常，今年底前供水無虞。圖為石門水庫。圖／水利署北水分署提供
水利署表示，全台水情正常，今年底前供水無虞。圖為石門水庫。圖／水利署北水分署提供

今年從北到南都有數場大雨，帶來驚人雨量，水庫水情狀況良好，現在進入枯水期，經濟部水利署盤點目前各水庫蓄水狀況，大多都在8成以上，預期今年底供水應可無虞，不過，明年一期稻作的供灌情形，須視春雨狀況而定。

水利署長林元鵬6日表示，今年降雨充足，河川與地下水水位情況良好，水庫蓄水目前大致正常，整體而言，今年水情到年底可以順利過關。至於明年初水情，由於明間尚久，目前還不敢斷言，因為2月降雨情勢有可能出現變化，尤其石門水及新竹地區降雨受東北季風影響較大，

根據水利署水庫水情，北部的石門水庫蓄水率98％、翡翠水庫蓄水率74％，寶山第二水庫及永和山水庫近滿庫永；中部鯉魚潭水庫滿庫，德基水庫、日月潭水庫近滿庫；南部的曾文水庫蓄水率97％。從南到北，水庫水情良好。

林元鵬說，目前先以未來3個月為展望範圍，今年供水可正常調度，且水庫目前蓄水情勢屬於中性正常；明年則持審慎態度，後續將依氣候與降雨情況滾動檢討。

至於未來觀察重點，中北部後續觀察冬季東北季風降雨及明年春雨情形，明年1、2月的降雨仍是關鍵。

水利署 水情 台水

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