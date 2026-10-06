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小店永豐故事展主題講座／從土地出發的策展思考 寫下屬於地方的故事

聯合報／ 文／袁世珮
「小店永豐故事展」首場主題講座「地方策展／從土地出發的策展思考」，邀請獨立策展人馮馨與花蓮玉里在地品牌「九日良田」主理人陳明忠跨域對談。記者沈昱嘉／攝影
「小店永豐故事展」首場主題講座「地方策展／從土地出發的策展思考」，邀請獨立策展人馮馨與花蓮玉里在地品牌「九日良田」主理人陳明忠跨域對談。記者沈昱嘉／攝影

獨立<a href='/search/tagging/2/策展' rel='策展' data-rel='/2/245569' class='tag'><strong>策展</strong></a>人馮馨（右）、「九日良田」主理人陳明忠（左）分享如何將在地文化精準轉譯為獨特的觀展與風土體驗。記者沈昱嘉／攝影
獨立策展人馮馨（右）、「九日良田」主理人陳明忠（左）分享如何將在地文化精準轉譯為獨特的觀展與風土體驗。記者沈昱嘉／攝影

「小店永豐故事展」首場主題講座「地方策展／從土地出發的策展思考」，邀請獨立策展人馮馨與花蓮玉里在地品牌「九日良田」主理人陳明忠跨域對談，分別從當代藝術策展思維與地方微型品牌經營切入，分享如何將在地文化精準轉譯為獨特的觀展與風土體驗，並透過長期扎根與社區溝通，讓小店與藝術季成為記錄、延續地方故事的重要載體。

台灣各地許多小店的創業歷程與經營理念，本質上就是一種「從土地出發」的策展實踐。本次講座帶領大眾重新思考，設計與策展如何超越美化與展覽的形式，進一步串聯土地、人與故事，梳理屬於地方的核心價值，並讓在地居民為自己的家鄉感到自豪。

「小店永豐故事展」首場主題講座「地方策展／從土地出發的策展思考」，邀請獨立策展人馮馨與花蓮玉里在地品牌「九日良田」主理人陳明忠跨域對談。記者沈昱嘉／攝影
「小店永豐故事展」首場主題講座「地方策展／從土地出發的策展思考」，邀請獨立策展人馮馨與花蓮玉里在地品牌「九日良田」主理人陳明忠跨域對談。記者沈昱嘉／攝影

九日良田主理人陳明忠來自花蓮玉里，過去主修平面設計與視覺傳達，返鄉工作後，將家鄉視為創作與實踐的核心。他認為，設計不只是視覺美化，策展也不只是舉辦展覽，而是重新整合在地農產、人文與生活。

陳明忠創立「九日良田」，將在地農產轉化為風味，將地方景物與歷史轉化為產品造型，透過視覺與包裝設計，讓甜點成為大眾認識玉里的敲門磚。草創初期，團隊以廢棄舊窗戶組裝攤車，從街頭小攤起步；疫情期間，也曾結合在地蔬菜、豬肉與玉里麵研發日式炒麵，引發廣大迴響。

花蓮玉里在地品牌「九日良田」主理人陳明忠從地方微型品牌經營切入，分享如何將在地文化精準轉譯為獨特的觀展與風土體驗。記者沈昱嘉／攝影
花蓮玉里在地品牌「九日良田」主理人陳明忠從地方微型品牌經營切入，分享如何將在地文化精準轉譯為獨特的觀展與風土體驗。記者沈昱嘉／攝影

隨後，團隊進一步挖掘玉里的飲食記憶，以日式生果子為媒介，融入玉里舊稱「璞石」的石頭造型，並選用布農族黑熊圖騰，使用荖葉等等在地食材，讓顧客透過視覺與味覺重新品味玉里風土。同時，他也串聯在地店家、青年與農民，推動餐會、市集等活動，讓小店成為連結社區的節點。

相較於從小店出發的地方實踐，策展人馮馨則分享大型藝術活動如何與地方建立長期關係。馮馨近年研究聚焦於台灣聲音藝術、新媒體藝術，以及當代文化與藝術展演，策展實踐涵蓋戶外藝術季、展演空間、出版與編輯等多元平台，2023年擔任浪漫台三線藝術季「藝術策展：淺山行路人」協同策展人。

該藝術季橫跨桃園、新竹、苗栗與台中等地，綿延約150公里，共設置43組藝術作品。「淺山行路人」重新梳理沿山地區漢人與原住民族的交界歷史，以及樟腦、茶葉、天然氣與石油等產業演變；同時邀請馬來西亞、澳洲等地的客家裔藝術家參與，從植物、動物與移民移動等多元視角，對話台三線的土地記憶。

馮馨強調，大型藝術季不應只是短暫的節慶事件，而應成為與地方建立長遠對話的起點。以台中東勢大茂埔的「龍神山水祭」為例，藝術季期間邀請日本藝術家來台舉辦老樹與廟宇石頭拓印工作坊，並結合在地青年團體推動水文化信仰與水燈祈福。藝術季結束後，活動進一步轉化為地方每年自主舉辦的社區盛事，讓藝術效益真正扎根地方。

策展人馮馨分享如何從當代藝術策展思維，讓藝術季成為記錄、延續地方故事的重要載體。記者沈昱嘉／攝影
策展人馮馨分享如何從當代藝術策展思維，讓藝術季成為記錄、延續地方故事的重要載體。記者沈昱嘉／攝影

面對資源與經費相對有限的小型店家，如何開始地方實踐？陳明忠給出直接的答案：「先做再說。」他表示，九日良田也是從小攤子開始，在資源有限的情況下，先從最小的行動累積經驗，不必等待條件完美。

馮馨則認為，「先做」之外，持續也很重要。地方創生與社區營造是一項長期耕耘，大型藝術季前也必須進行在地盤點與社區溝通。小店家可以從小型聚會、社區說明或體驗活動開始，持續展現對土地的認同；當居民感受到真誠與堅持，自然能逐步形成連結，也讓外部資源與關注有機會進入地方。

從玉里的甜點與小店，到台三線的藝術策展，本次講座呈現「從土地出發」的不同實踐路徑。小店永豐故事展也期盼透過經驗交流，鼓勵更多小店主理人以創意與行動回應土地，寫下屬於自己的地方故事。

永豐 講座 策展

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