快訊

求職者注意！104求職網「12萬筆履歷遭未授權讀取」 公司回應

乖乖罷工落幕！勞工抗爭逾100小時 遷廠離職最高多補償8個月全薪

2026諾貝爾物理獎揭曉 比利時裔物理學家研究微中子獲獎

聽新聞
0:00 / 0:00

常頭暈別只當耳石症！醫點名5種「暈法」 這一種恐是中風警訊

聯合新聞網／ 綜合報導
頭暈示意圖。圖／AI生成
頭暈示意圖。圖／AI生成

常常頭暈怎麼辦？營養功能醫學醫師劉博仁指出，「頭暈」本身不是疾病，而是身體出現的一種症狀，不同的暈法，背後原因可能完全不同。其中若突然出現和平常完全不同的眩暈，又伴隨走路不穩、臉歪或手腳無力等症狀，更要警覺腦中風

劉博仁在臉書發文表示，有些人頭暈是整個房間在轉，有些人站起來才眼前一黑，也有人只是感覺頭昏、走路飄飄的。因此出現頭暈時，除了記錄何時開始、一次持續多久，也可觀察哪些動作容易誘發，作為就醫時的重要線索。

第一種：天旋地轉

如果一躺下、翻身、抬頭或低頭，就突然感覺整個房間旋轉，而且通常只維持短時間，常見原因之一是良性陣發性姿勢性眩暈，也就是俗稱的耳石症。這類患者經正確診斷後，可透過耳石復位術處理。

第二種：站起來眼前一黑

原本坐著或躺著都沒事，一站起來就頭暈、眼前發黑，甚至差點昏倒，則可能和姿勢性低血壓有關。水分不足、服用降血壓藥或利尿劑、自律神經異常及年齡增加都可能造成，貧血、低血糖、心律不整也可能出現類似症狀。

第三種：頭暈加上耳鳴、耳悶或聽力變化

若頭暈同時伴隨耳鳴、耳悶或聽力改變，要考慮內耳系統問題，例如梅尼爾氏症。若突然出現單側聽力明顯下降又合併眩暈，不應只當成一般耳鳴或頭暈，應儘快就醫。

第四種：暈眩伴隨頭痛、怕光、怕吵

偏頭痛不一定會出現劇烈頭痛。劉博仁指出，前庭性偏頭痛可能以眩暈為主要症狀，尤其原本就有偏頭痛病史，又反覆出現頭暈、怕光或怕吵，更要留意。

第五種：突然出現 和平常完全不一樣的暈

這是劉博仁最提醒民眾注意的一種情況。若頭暈突然發作，同時出現走路明顯不穩、複視或視力改變、臉歪、單側手腳無力或麻木、說話含糊不清等症狀，就要警覺腦中風，應立即就醫。

劉博仁表示，美國中風協會以「B.E. F.A.S.T.」提醒中風警訊，包括突然失去平衡（Balance）、視力改變（Eyes）、臉歪（Face）、手臂無力（Arm）、說話不清（Speech），最後的「Time」則代表一旦出現症狀就要立刻送醫。尤其後循環中風有時會以突然眩暈、平衡障礙或走路不穩表現，不能看到頭暈就一律當成內耳問題。

中風 腦中風 症狀 劉博仁 頭痛 頭暈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

拉肚子便便超臭是排毒？醫示警：伴隨這些症狀快就醫

天氣一變就「火燒心」？ 醫揭胃食道逆流4大成因 「3不」防胃酸

搭電動車更容易暈？外媒揭「暈車3大元凶」：大腦感官全打架

膝蓋常痠痛別只怪老化 醫師提醒少碰4類食物

相關新聞

獨／超速＋闖紅燈差點對撞！台鐵員工控：司機關說濫訴 不適任應汰除

台鐵一名年資超過10年的司機員，去年在潮州基地擅闖紅燈，差點導致與他列車直接對撞。事隔一年，有關單位啟動調查，發現他同時涉有超速行駛，暫停駕駛職務4個月。卻沒想到，他因不滿處分，找立委施壓，並向台鐵索賠28萬。對此，台鐵回應，該名司機需經測驗合格後方能重新擔任司機員工作，且公司針對不適任駕駛，設有汰換機制。

6縣市有感！16:41發生規模4.5地震 最大震度高雄3級

10月6日下午4時41分，台灣西南部海域發生芮氏規模4.5地震，最大震度為高雄市3級，深度34.1公里，周邊地區亦有不同程度震感。

財神光顧！基隆全聯義二門市開出千萬特別獎 統一雲端中百萬只花39元

財政部7到8月統一發票中獎號碼，位基隆市信四路的全聯義二門市店開出特別獎1千萬元，該名幸運兒消費548元即獲得財神爺青睞；另一組雲端發票專屬100萬元獎落在基隆市七堵區工建路的統一超商，這位幸運兒於7月15日到該超商購買軟糖及棒棒糖，僅花39元。

國內出現傷寒本土病例 30多歲女食生魚片後發燒、嘔吐 四度就醫才確診

國內新增一例傷寒本土病例，為中部30多歲女性，潛伏期間曾至外縣市食用生魚片、生蠔等海鮮料理，8月下旬出現發燒、嘔吐及腹瀉等症狀，就醫後改善，9月上旬再度出現間歇性發燒、伴隨頭痛及全身痠痛，就醫採檢送驗確診，但前後四度就醫，所幸住院治療一周後，目前已康復出院；接觸者5人，均無疑似症狀。

午後對流雲系發展旺盛 嘉縣南高屏大雨特報

交通部中央氣象署發布嘉義縣、台南市、高雄市與屏東縣大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，屏東地區及嘉義以南山...

國內流感新增重症219例、死亡44例 雙創新高 上周就診近14萬人次

國內流感疫情仍處高峰，上周新增219例重症病例及44例死亡，均創下新高。疾管署發言人林明誠表示，目前仍處於流行期，國內流感疫苗累計接種106.2萬人，較去年同期103.7萬增加2.4%，其中65歲以上較去年同期增加10%。雙十假期將至，連假出遊使人群交流頻率增加，呼籲民眾盡快接種疫苗。。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。