常頭暈別只當耳石症！醫點名5種「暈法」 這一種恐是中風警訊

常常頭暈怎麼辦？營養功能醫學醫師劉博仁指出，「頭暈」本身不是疾病，而是身體出現的一種症狀，不同的暈法，背後原因可能完全不同。其中若突然出現和平常完全不同的眩暈，又伴隨走路不穩、臉歪或手腳無力等症狀，更要警覺腦中風。

劉博仁在臉書發文表示，有些人頭暈是整個房間在轉，有些人站起來才眼前一黑，也有人只是感覺頭昏、走路飄飄的。因此出現頭暈時，除了記錄何時開始、一次持續多久，也可觀察哪些動作容易誘發，作為就醫時的重要線索。

第一種：天旋地轉

如果一躺下、翻身、抬頭或低頭，就突然感覺整個房間旋轉，而且通常只維持短時間，常見原因之一是良性陣發性姿勢性眩暈，也就是俗稱的耳石症。這類患者經正確診斷後，可透過耳石復位術處理。

第二種：站起來眼前一黑

原本坐著或躺著都沒事，一站起來就頭暈、眼前發黑，甚至差點昏倒，則可能和姿勢性低血壓有關。水分不足、服用降血壓藥或利尿劑、自律神經異常及年齡增加都可能造成，貧血、低血糖、心律不整也可能出現類似症狀。

第三種：頭暈加上耳鳴、耳悶或聽力變化

若頭暈同時伴隨耳鳴、耳悶或聽力改變，要考慮內耳系統問題，例如梅尼爾氏症。若突然出現單側聽力明顯下降又合併眩暈，不應只當成一般耳鳴或頭暈，應儘快就醫。

偏頭痛不一定會出現劇烈頭痛。劉博仁指出，前庭性偏頭痛可能以眩暈為主要症狀，尤其原本就有偏頭痛病史，又反覆出現頭暈、怕光或怕吵，更要留意。

第五種：突然出現 和平常完全不一樣的暈

這是劉博仁最提醒民眾注意的一種情況。若頭暈突然發作，同時出現走路明顯不穩、複視或視力改變、臉歪、單側手腳無力或麻木、說話含糊不清等症狀，就要警覺腦中風，應立即就醫。

劉博仁表示，美國中風協會以「B.E. F.A.S.T.」提醒中風警訊，包括突然失去平衡（Balance）、視力改變（Eyes）、臉歪（Face）、手臂無力（Arm）、說話不清（Speech），最後的「Time」則代表一旦出現症狀就要立刻送醫。尤其後循環中風有時會以突然眩暈、平衡障礙或走路不穩表現，不能看到頭暈就一律當成內耳問題。