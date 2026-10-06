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你買的旅遊eSIM安全嗎？消基會示警：7成歸屬網路非當地 消費者3招自保

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
消基會針對國人六大熱門旅遊目的地（日、中、韓、港、越、泰）採樣 172 張有效 eSIM 進行檢測，發現72.1%的歸屬網路則不屬於目的地國家。記者陳宛茜／翻攝
消基會針對國人六大熱門旅遊目的地（日、中、韓、港、越、泰）採樣 172 張有效 eSIM 進行檢測，發現72.1%的歸屬網路則不屬於目的地國家。記者陳宛茜／翻攝

你買的海外旅遊eSIM安全嗎？消基會針對國人六大熱門旅遊目的地（日、中、韓、港、越、泰）採樣 172 張有效 eSIM 進行檢測，發現72.1%的歸屬網路則不屬於目的地國家；近8成販售平台所揭露合作電信業者，與實測結果不符。消基會呼籲主管應強化資訊揭露，將實際提供服務之電信業者、是否採漫遊方式、資料傳輸架構及可能經過的第三地等資訊，納入定型化契約規範。

隨著國人出國旅遊日益普遍，穩定、便利的網路服務已成為旅客出國時的重要需求。近年來，海外旅遊eSIM快速普及，消費者只需在出國前線上購買，收到QR Code後即可完成開通，省去更換SIM卡及攜帶分享器的麻煩。加上市場競爭日益激烈，不少海外旅遊eSIM更祭出異常低價方案，吸引消費者選購。然而，在低價吸引力的背後，消費者未必了解所使用的HPLMN（Home Public Land Mobile Network，簡稱歸屬網路）究竟來自何處，也未必清楚資料傳輸過程中面臨可能的資安風險。

消基會針對國人熱門旅遊目的地（日、中、韓、港、越、泰）採樣 172 張有效 eSIM 進行檢測。調查發現，在172張有效樣本中，僅48張(27.9%)的歸屬網路屬於商品所標示目的地國家，其餘124張(72.1%)的歸屬網路則不屬於目的地國家。其中韓國與中國大陸採樣中，當地業者歸屬率為 0%；僅香港高達 88% 為當地業者。

消基會將業者在網頁上公布資訊對比，販售平台所揭露合作電信業者，與實測結果較多不符。其中有118家揭露的電信業者與所測的電信業者顯示不同，20家未揭露，僅34家和測試結果一致。

此外，網路承載高度集中於少數業者。消基會指出，網路承載業者屬於中國移動、中國聯通、中國電信等境外子公司者占 40.7%。即使在日、韓、泰、越等地區，該比例亦達 3 至 4 成。

6月數位發展部資通安全署曾指出，價格異常低廉的海外旅遊eSIM，可能將使用者的網路流量導向第三地甚至特定國家的伺服器，再轉送至當地網路。消基會祕書長陳雅萍擔憂，在轉送的過程中，信用卡等資訊有沒有可能被攔截？低價 eSIM 常將流量導向第三方網路伺服器，若在未加密連線下輸入敏感資訊，恐面臨資料遭擷取或監控風險。

消基會董事長鄧惟中指出，海外旅遊eSIM已成為跨境通訊的重要服務，相關資訊揭露卻仍缺乏一致標準。主管機關應研議建立必要規範，要求業者於販售頁面明確揭露至少包括實際提供服務之電信業者、是否採漫遊方式、資料傳輸架構及可能經過的第三地等資訊，讓消費者在購買前即可充分了解商品內容，作出知情選擇。此項規定應屬於「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」中第五條中的「其他重要事項」。

消基會建議，高資安需求者可優先選擇國內電信業者之國際漫遊，或或直接購買當地電信公司提供的eSIM商品。鄧惟中表示，開通後若需開啟「數據漫遊」才能上網，通常代表使用跨國漫遊架構，而非直接由當地電信業者提供服務。雖然漫遊服務並不等同於存在資安問題，但消費者應了解通訊經由第三方網路的風險。

此外，使用海外旅遊eSIM期間，應避免於未確認網路安全性的情況下登入網路銀行、輸入信用卡資訊或處理其他敏感資料，並盡量使用HTTPS加密網站或VPN等安全措施。返國後，也建議立即關閉已使用完畢的eSIM，以降低後續遭誤用或管理不當的風險。

eSIM 消基會 網路

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