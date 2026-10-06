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國內出現傷寒本土病例 30多歲女食生魚片後發燒、嘔吐 四度就醫才確診

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青表示，國內新增一例本土傷寒病例，為中部30多歲女性。記者翁唯真／攝影
疾管署防疫醫師林詠青表示，國內新增一例本土傷寒病例，為中部30多歲女性。記者翁唯真／攝影

國內新增一例傷寒本土病例，為中部30多歲女性，潛伏期間曾至外縣市食用生魚片、生蠔等海鮮料理，8月下旬出現發燒、嘔吐及腹瀉等症狀，就醫後改善，9月上旬再度出現間歇性發燒、伴隨頭痛及全身痠痛，就醫採檢送驗確診，但前後四度就醫，所幸住院治療一周後，目前已康復出院；接觸者5人，均無疑似症狀。

疾管署防疫醫師林詠青說明，患者於8月下旬開始出現症狀，起初症狀是腹瀉及嘔吐，到診所就醫並開立口服藥物返家，仍持續出現間歇性發燒、腹瀉等症狀，期間有所改善，發病兩周後又出現全身痠痛，9月上旬再到診所、急診跟醫院門診就醫，4度就醫後收治住院並給予抗生素治療，後經血液培養檢出傷寒桿菌，醫師通報確診傷寒。

林詠青表示，患者經治療後症狀緩解，大概在住院一周就康復出院。疫調發現個案有生食習慣，在潛伏期間曾經食用生魚片等生食海鮮料理，但密切接觸者及同行者，都沒有出現類似的症狀。個案雖然從發病到確診大概經過20天，不過用了抗生素治療，其實很快就改善。

林詠青表示，個案中間經過多次就醫，也是因為傷寒的症狀（如發燒、頭痛、倦怠、腹瀉、腹痛等）很容易被認為是一般腸胃炎。畢竟傷寒的症狀比較屬於非特異性，本來就比較難以診斷。如果出現腹瀉加上持續性發燒，醫師也要提高警覺，考量可能為細菌造成的腸胃感染，及早採檢並使用抗生素治療。

林詠青呼籲，民眾要特別注意飲食跟手部清潔，飲用水要特別注意水源是否遭受汙染，應該要經過煮沸或直接使用瓶裝水；在公共衛生條件比較落後的地區旅行時，一定要特別注意，食品方面都建議要充分加熱煮熟後再食用，烹調與製備過程中也要避免生熟食交叉汙染，如果民眾出現疑似症狀，要盡快就醫並告知飲食史。

依疾管署統計顯示，今年累計6例傷害確定病例，其中1例本土病例及5例境外移入病例，累計病例數低於2023至2025年同期7至13例。我國自2022年起迄今累計傷寒確定病例42例，其中本土病例11例及境外移入病例31例，以20至39歲個案為多，境外移入病例感染國家以鄰近亞洲國家為主，以印尼24例最多。

疾管署說明，傷寒是由傷寒桿菌引起腸道傳染病，潛伏期為8至14天（可由3至60天不等），主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液汙染的食品或飲水而傳播，常見的症狀包含持續性發燒、頭痛、倦怠、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。

疾管署提醒，民眾如出現疑似症狀，請盡速就醫並告知飲食史；醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打免費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

生魚片 發燒 確診

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