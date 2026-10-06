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美進口馬鈴薯龍葵鹼超標 張麗善：提高海關抽驗比例守護食安

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌／雲林即時報導
針對馬鈴薯進口驗出龍葵鹼超標，強調應加強抽驗比例，嚴格把關。記者蔡維斌／攝影
針對馬鈴薯進口驗出龍葵鹼超標，強調應加強抽驗比例，嚴格把關。記者蔡維斌／攝影

針對近期美國進口馬鈴薯遭邊境查驗檢出發芽、龍葵鹼超標且高達330多公噸，雲林縣長張麗善今天表達強烈關切。她指出，龍葵鹼具強烈毒性，一旦發芽絕不能食用，即使挖除也無法消除毒素，呼籲海關及中央邊境管理單位提高抽驗標準與比例、擴大檢驗，確保食安，避免低成本具風險的外國農產衝擊本土馬鈴薯。

張麗善表示，馬鈴薯一旦發芽，毒素含量升高，對外界常有「發芽馬鈴薯挖掉即可食用」的錯誤觀念，她認為發芽馬鈴薯毒素已擴散，絕不可吃。面對進口馬鈴薯食安威嚴，政府必須從源頭更嚴格的抽檢機制，才能落實食安把關。

雲林縣是馬鈴薯的主要生產地，張麗善強調，本土馬鈴薯透過完善的保存設施與環境設備，在不發芽的黃金期內送達消費者手中，衛生與安全皆嚴格把關。然而，若中央放寬進口標準、僅採取零星或少數的抽檢方式，不僅讓問題農產品有機可乘、威脅國人健康，更會因國外低成本、大批量的農產品傾銷，嚴重衝擊本產馬鈴薯銷售與價格，對辛苦農民造成巨大打擊。

她重申，嚴格把關邊境不僅是為了國人的食安，讓大家吃安心，更是調節進口量、保護本土農業的關鍵手段，期盼中央政府能正視地方心聲，落實海關檢驗，共同守護台灣農業與國民健康。

縣府農業處也指出，本產馬鈴薯生產大約3千公頃，雲林約占一半1千5百多公頃。目前市面馬鈴薯將近2.5成到3成是本土的，其他都是進口的，所以進口把關很重要，否則引發恐慌也會影影本產馬鈴薯。

馬鈴薯 食安 張麗善 海關 抽驗 超標

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