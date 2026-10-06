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更年期生理變化劇烈！停經後還有30年要過 醫揭心血管、骨鬆威脅

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師指出，緩解更年期可以從飲食、生活習慣、規律運動多管齊下，使用低劑量雌激素的荷爾蒙療法也能減少不適症狀。圖／123RF
醫師指出，緩解更年期可以從飲食、生活習慣、規律運動多管齊下，使用低劑量雌激素的荷爾蒙療法也能減少不適症狀。圖／123RF

女性進入更年期，面對的不只是月經停止、熱潮紅或失眠、代謝異常，還有未來30年健康的重要轉折點。國泰醫院婦女醫學部主治醫師蔡亞倫表示，台灣女性自然停經年齡約50歲，隨著平均壽命延長，女性可能有超過三分之一的人生在停經後度過，更年期不該只被視為「青春的終點」，反而更要重新檢視骨骼、心血管及整體身心健康。

醫學上「停經」是指女性連續12個月沒有月經，更年期則是卵巢功能逐漸衰退、雌激素波動及下降的過程。蔡亞倫指出，雌激素不只影響月經，也與骨骼代謝、心血管、中樞神經、泌尿生殖道及睡眠有關，進入更年期後，身體可能陸續出現不同變化。

其中最典型的是熱潮紅、夜間盜汗，約四分之三女性曾經歷；部分女性還會出現失眠、淺眠、焦慮、易怒、情緒低落、注意力或記憶力下降。停經後也可能因泌尿生殖道組織受到低雌激素影響，出現陰道乾澀、性交疼痛、頻尿、尿急或反覆泌尿道感染等問題。

蔡亞倫提醒，雌激素下降後，骨質流失速度加快，骨質疏鬆及骨折風險隨之增加。隨年齡增長，高血壓、高血脂、糖尿病及心腦血管疾病等問題也逐漸浮現。現代更年期照護已從單純「治療熱潮紅」，轉向如何讓女性健康度過停經後數十年。

過去不少女性一聽到「荷爾蒙治療」就擔心乳癌或心血管疾病，近年醫界對風險效益的評估已有明顯轉變。美國食品藥物管理局（FDA）2025年啟動更年期荷爾蒙治療藥品標示調整，並於2026年核准首批藥品變更標示，將心血管疾病、乳癌及可能失智症等風險敘述移出最高層級的黑框警語。

目前治療特別重視「時機」，對有明顯更年期症狀、沒有禁忌症的女性而言，若未滿60歲或距停經未滿10年，通常是評估荷爾蒙治療的重要窗口。治療仍須依是否保有子宮、症狀、病史及個人風險選擇適合方式，不能自行補充荷爾蒙。

蔡亞倫提醒，曾罹患乳癌、具有血栓病史、未控制的心血管疾病、嚴重肝功能異常等情況，更需要由醫師個別評估。現代更年期醫療的問題已不再只是「荷爾蒙能不能用」，而是「誰適合用、何時開始、如何安全使用」。

除了治療，規律運動、均衡飲食、維持適當體重、充足睡眠與定期健檢仍是健康老化的基本功。建議每周至少累積150分鐘中等強度運動，並注意鈣質、維生素D及蛋白質攝取。除了多吃全穀雜糧與富含色胺酸、Omega-3脂肪酸的深海魚，幫助穩定情緒與睡眠，也要減少攝取咖啡因、酒精及辛辣、高油鹽糖食物，加劇潮熱感。

骨鬆 更年期 血管

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