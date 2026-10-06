俄羅斯實驗室爆28歲女不明肺炎死亡 疾管署加強機場、港埠發燒篩檢

俄羅斯驚爆有實驗室人員疑似感染鼠疫死亡，引發國際關注。衛福部疾管署發言人林明誠表示，已透過國際衛生條例機制（IHR）詢問相關事件，除持續密切監測國內外疫情，已在機場、港埠加強發燒篩檢及航空器及船舶檢疫措施，並以多元宣導管道籲請出入境旅客注意國際疫情與自身防護。

近日國際媒體報導，俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州（Irkutsk）於今年10月2日報告1例不明原因肺炎死亡病例，28歲女性實驗室技術人員出現嚴重肺炎後於死亡。疾管署防疫辦公室主任郭宏偉說明，經俄方擴大檢驗，該名染病員工檢體未發現與其職務相關特殊微生物，俄國生物安全專家委員會也證實該實驗室未發生病原體外洩意外，相關接觸者隔離中。世界衛生組織表示，該事件對一般大眾公共衛生風險為低。

郭宏偉說，俄方已針對所有接觸者進行廣泛採檢與住院隔離觀察，目前僅檢出2例COVID-19及2例鼻病毒感染，未發現其他特殊傳染病的病原體，且相關接觸者並無異常症狀。目前當地一般民眾呼吸道疾病發病率仍處於歷年季節性正常範圍。

為掌握狀況，疾管署已於10月5日向俄羅斯國際衛生條例（IHR）窗口，詢問事件詳細資訊以釐清當地疫情狀況及跨國傳播風險，也已於今天函詢WHO有關本次個案事件相關疫情資訊。

林明誠說明，我國自1953年後未再出現鼠疫病例，依據WHO資料，2019至2025年全球有10國曾報告3860例鼠疫疑似病例，其中2646例為確定病例，並造成423例死亡（疑似病例致死率11%），約98%的確定病例報告於剛果民主共和國及馬達加斯加，另中國大陸報告19例確定病例，蒙古報告17例確定病例。

疾管署指出，鼠疫為第一類法定傳染病，應24小時內完成通報，並就地收治隔離及盡早接受適當抗生素治療，治療鼠疫的首選藥物Aminoglycoside類與fluoroquinolone類為國內臨床醫療常備且供應穩定抗生素藥物，可供確診治療與暴露後預防性投藥用。

針對本次國際鼠疫事件，疾管署除持續密切監測國內外疫情發展外，在機場、港埠亦加強發燒篩檢及航空器及船舶檢疫措施，並以多元宣導管道籲請出入境旅客注意國際疫情與自身防護。