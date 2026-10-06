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女性私密處反覆發炎 內褲應從手洗改機洗？醫分析最合適的清洗方式

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
台北市立聯合醫院婦產部主任張芳維指出，女性長期陰部感染，與免疫力有關，注意生活作息、飲食均衡，應避免穿不透氣的褲子、長期用護墊；示意圖。圖／123RF
台北市立聯合醫院婦產部主任張芳維指出，女性長期陰部感染，與免疫力有關，注意生活作息、飲食均衡，應避免穿不透氣的褲子、長期用護墊；示意圖。圖／123RF

一名女性近期在社群分享，私密處反覆感染2個月，對生活造成極大困擾，許多網友留言建議停用私密處清潔液、內褲改用「機洗」，即用洗衣機來洗。台北市立聯合醫院婦產部主任張芳維指出，私密處長期感染需找出原因，私密處清潔液經醫師評估使用，至於內褲無論用什麼方式洗，只要洗乾淨、晾乾，一般都不會造成感染。

一名網友在Threads分享，私密處反覆細菌感染，平常都有使用私密處清潔液、內褲都手洗，也有吃蔓越莓，希望藉此改善症狀，但感染至今已2個月都沒有好，非常困擾。許多網友建議她，應該要停用私密處清潔液，還說用洗衣機洗內褲會比手洗乾淨。

正常情況下陰道分泌物呈量少、無色、味略酸、無刺激性，正常陰道呈酸性（PH 值在 3.5-4.5 之間），存有多種細菌，保持陰道內弱酸性境可產生平衡。若陰道分泌物增加，出現性狀或顏色改變，有惡臭或特殊味道，或造成痛或癢等局部刺激，皆應就醫。

張芳維說明，陰道感染，應先就醫找出原因。在生活習慣上，有人習慣清洗陰道內部，造成黏膜受傷，一般情況以清水清洗外陰就足夠。若已感染，應找出原因進治療，是否使用私密處清潔液，建議先請醫師評估。此外，女性在月經與排卵等周期，分泌物增加，若天氣炎熱、穿著過緊的褲子、長時間使用護墊，容易引發發炎。

針對坊間者指出陰道感染可以多吃蔓越莓，張芳維指出，蔓越莓較常用於泌尿道保健。飲食應以均衡為原則，搭配規律健康的生活作息，提升免疫力；在內褲選擇上，建議挑選棉質、透氣的款式，有助保持私密處乾爽。至於網友常討論內褲到底該手洗或機洗，其實差別不大，正常清洗一般都沒有問題，重點是要確實晾乾、避免潮濕。

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