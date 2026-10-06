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「工程先鋒：飛航守護者」深入華航修護幕後 Discovery頻道10月9日首播

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「工程先鋒：飛航守護者」今搶先公開精彩片段，紀錄片探索工程師專注檢測零件與修護作業，捕捉深夜的修管中心守護全球機隊的身影。圖／Discovery提供
「工程先鋒：飛航守護者」今搶先公開精彩片段，紀錄片探索工程師專注檢測零件與修護作業，捕捉深夜的修管中心守護全球機隊的身影。圖／Discovery提供

民眾搭機較容易接觸機場、空服人員，但對守護飛安的維修人員的了解少之又少，Discovery頻道全新紀錄片「工程先鋒：飛航守護者」，首度深入中華航空修護工廠，揭開幕後的維修與飛安體系、專業技術、人才培育與安全文化，並於10月9日晚間9時於台灣Discovery頻道首播。

「工程先鋒：飛航守護者」今搶先公開精彩片段，紀錄片探索工程師專注檢測零件與修護作業，捕捉深夜的修管中心守護全球機隊的身影，以專業技術與團隊合作，確保每一架航機安全投入飛行任務。

華納兄弟探索大中華區商務長馬豔華說，飛航安全至關重要，民眾鮮少能目睹、了解幕後人員如何維護飛安，這次Discovery團隊走進華航機棚，拍攝747貨機在拆卸、深度檢測、找出異常狀況、人員訓練的狀況。

過去一年不斷地討論、發想、拍攝，最後完成製作，除了台灣於本周五首映，也會陸續於亞洲32個國家播出。

華航董事長高星潢表示，自己過去35年飛行的線上生活，面對最多的就是幕後的維修人員，每次的飛行若有維修人員的簽名，才是安全的保證。

針對「工程先鋒」取名的含義，他說，他在飛行線上時，旁邊坐的都是空軍老前輩、傳奇人物，這些前輩曾說過，「空戰出英雄，地勤為先鋒」，而這次紀錄片的取名絲絲入扣，對航空公司來說毫無違和感。

高星潢指出，成立將邁入60周年的修復工廠，已培育超過幾千人的工程師、維修員，目前線上有近2000名幕後專業人員，仔細維修每一根螺絲、儀表、發動機、輪子等，後續才能安全飛翔；這次與Discovery合作拍攝紀錄片，將近5個月的溝通、腳本製作、近4個月的拍攝，才能完成這樣的影片，歡迎大家周五晚間9時可以觀看。

高星潢也笑說，早期有老前輩推薦我看Discovery，說內容有助工作，他看了，並一路看到當上董事長。

「工程先鋒：飛航守護者」收錄外界難得一見的航機修護與保養作業，從拆卸、檢查、維護、回裝到測試的流程與起落架更換、零件檢測等層層作業與驗證。

紀錄片也深入華航24小時修管中心，呈現地面團隊在航機飛行全球各地時，如何即時監控機隊運行，確保每一架航機維持最佳飛航狀態。

此外，華航修護訓練中心運用 MR 混合實境與模擬教學設備，培育新世代修護人才，展現完整教育訓練與經驗傳承。

華航表示，致力將安全視為企業經營最核心的價值，持續投入機隊維護、安全管理制度及修護人才培育，為飛航安全奠定穩健基礎。

「工程先鋒：飛航守護者」今搶先公開精彩片段，紀錄片探索工程師專注檢測零件與修護作業，捕捉深夜的修管中心守護全球機隊的身影。圖／Discovery提供
「工程先鋒：飛航守護者」今搶先公開精彩片段，紀錄片探索工程師專注檢測零件與修護作業，捕捉深夜的修管中心守護全球機隊的身影。圖／Discovery提供

「工程先鋒：飛航守護者」今搶先公開精彩片段，紀錄片探索工程師專注檢測零件與修護作業，捕捉深夜的修管中心守護全球機隊的身影。圖／Discovery提供
「工程先鋒：飛航守護者」今搶先公開精彩片段，紀錄片探索工程師專注檢測零件與修護作業，捕捉深夜的修管中心守護全球機隊的身影。圖／Discovery提供

「工程先鋒：飛航守護者」今搶先公開精彩片段，紀錄片探索工程師專注檢測零件與修護作業，捕捉深夜的修管中心守護全球機隊的身影。圖／Discovery提供
「工程先鋒：飛航守護者」今搶先公開精彩片段，紀錄片探索工程師專注檢測零件與修護作業，捕捉深夜的修管中心守護全球機隊的身影。圖／Discovery提供

華航與Discovery召開記者會，並公開「工程先鋒：飛航守護者」精彩片段。記者胡瑞玲／攝影
華航與Discovery召開記者會，並公開「工程先鋒：飛航守護者」精彩片段。記者胡瑞玲／攝影

華航董事長高星潢說，過去飛行的老前輩曾說過，「空戰出英雄，地勤為先鋒」，而這次紀錄片的取名絲絲入扣，對航空公司來說毫無違和感。記者胡瑞玲／攝影
華航董事長高星潢說，過去飛行的老前輩曾說過，「空戰出英雄，地勤為先鋒」，而這次紀錄片的取名絲絲入扣，對航空公司來說毫無違和感。記者胡瑞玲／攝影

「工程先鋒：飛航守護者」今搶先公開精彩片段，紀錄片探索工程師專注檢測零件與修護作業，捕捉深夜的修管中心守護全球機隊的身影。圖／Discovery提供
「工程先鋒：飛航守護者」今搶先公開精彩片段，紀錄片探索工程師專注檢測零件與修護作業，捕捉深夜的修管中心守護全球機隊的身影。圖／Discovery提供

「工程先鋒：飛航守護者」今搶先公開精彩片段，紀錄片探索工程師專注檢測零件與修護作業，捕捉深夜的修管中心守護全球機隊的身影。圖／Discovery提供
「工程先鋒：飛航守護者」今搶先公開精彩片段，紀錄片探索工程師專注檢測零件與修護作業，捕捉深夜的修管中心守護全球機隊的身影。圖／Discovery提供

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