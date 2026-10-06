國內流感新增重症219例、死亡44例 雙創新高 上周就診近14萬人次

國內流感疫情仍處高峰，上周新增219例重症病例及44例死亡，均創下新高。疾管署發言人林明誠表示，目前仍處於流行期，國內流感疫苗累計接種106.2萬人，較去年同期103.7萬增加2.4%，其中65歲以上較去年同期增加10%。雙十假期將至，連假出遊使人群交流頻率增加，呼籲民眾盡快接種疫苗。。

疾管署上周預估中秋連假過後，流感門急診就診人數達到15萬人次，但根據疾管署監測顯示，上周類流感門急診就診計13萬9060人次，較前一周略降1.4%。但上周新增219例流感併發重症病例，包含210例H1N1、1例H3N2、7例A未分型、1例B型及44例死亡，包含41例H1N1、1例H3N2、2例A未分型。

疾管署防疫辦公室主任郭宏偉表示，依實驗室監測，目前社區中流行流感病毒以A型為主，其中以A型H1N1占90.7%。

本（115-116年）流感季累計30例重症病例（均H1N1）；上（114-115年）流感季累計1,862例重症病例（1,225例H1N1、511例H3N2、35例A未分型、91例B型）及378例死亡（247例H1N1、107例H3N2、12例A未分型、12例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占66.4%）及具慢性病史者（占83.6%）為多，67.2%未接種該季流感疫苗。

新冠疫情部分，國內新冠肺炎疫情下降，但仍處流行期，上周新冠門急診就診計7836人次，較前7日下降26.7%；上周新增37例本土重症病例及16例本土死亡病例。

本季（2026/10/1-2027/9/30）累計12例本土重症，尚無死亡病例；上一季（2025/10/1-2026/9/30）累計781例新冠併發重症本土病例，其中163例死亡，重症病例以65歲以上長者（占73.6%）及具慢性病史者（占83.0%）為多，83.9%未接種該季新冠疫苗；近4周本土病例變異株以PQ.16.1.1及NB.1.8.1。

疾管署呼籲，長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，並降低感染後發生重症和死亡風險，提醒民眾連假出遊、聚餐機會增加，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如有危險徵兆，包含呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應盡速就醫，以及時獲得診治。新冠疫苗合約醫療院所等相關接種資訊可至疾管署全球資訊網首頁「115年度左流右新護肺顧心疫苗接種專區」或至各縣市衛生局官網查閱。