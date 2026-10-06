快訊

恐無緣參戰竹北市長？李貞秀是否具參選資格 選委會預計明天揭曉

維護安全的小代價？ 川普：可以讓伊朗摧毀這2座美國大城

國內流感新增重症219例、死亡44例雙創新高 上周就診近14萬人次

聽新聞
0:00 / 0:00

國內流感新增重症219例、死亡44例 雙創新高 上周就診近14萬人次

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
國內連續流感門急診就診人次連2周下降，上周門急診就診計13萬9060人次，較前一周14萬1044略降1.4%，不過新增219例重症病例及44例死亡創下新高，均以感染A型H1N1為多。記者翁唯真／攝影
國內連續流感門急診就診人次連2周下降，上周門急診就診計13萬9060人次，較前一周14萬1044略降1.4%，不過新增219例重症病例及44例死亡創下新高，均以感染A型H1N1為多。記者翁唯真／攝影

國內流感疫情仍處高峰，上周新增219例重症病例及44例死亡，均創下新高。疾管署發言人林明誠表示，目前仍處於流行期，國內流感疫苗累計接種106.2萬人，較去年同期103.7萬增加2.4%，其中65歲以上較去年同期增加10%。雙十假期將至，連假出遊使人群交流頻率增加，呼籲民眾盡快接種疫苗。。

疾管署上周預估中秋連假過後，流感門急診就診人數達到15萬人次，但根據疾管署監測顯示，上周類流感門急診就診計13萬9060人次，較前一周略降1.4%。但上周新增219例流感併發重症病例，包含210例H1N1、1例H3N2、7例A未分型、1例B型及44例死亡，包含41例H1N1、1例H3N2、2例A未分型。

疾管署防疫辦公室主任郭宏偉表示，依實驗室監測，目前社區中流行流感病毒以A型為主，其中以A型H1N1占90.7%。

本（115-116年）流感季累計30例重症病例（均H1N1）；上（114-115年）流感季累計1,862例重症病例（1,225例H1N1、511例H3N2、35例A未分型、91例B型）及378例死亡（247例H1N1、107例H3N2、12例A未分型、12例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占66.4%）及具慢性病史者（占83.6%）為多，67.2%未接種該季流感疫苗。

新冠疫情部分，國內新冠肺炎疫情下降，但仍處流行期，上周新冠門急診就診計7836人次，較前7日下降26.7%；上周新增37例本土重症病例及16例本土死亡病例。

本季（2026/10/1-2027/9/30）累計12例本土重症，尚無死亡病例；上一季（2025/10/1-2026/9/30）累計781例新冠併發重症本土病例，其中163例死亡，重症病例以65歲以上長者（占73.6%）及具慢性病史者（占83.0%）為多，83.9%未接種該季新冠疫苗；近4周本土病例變異株以PQ.16.1.1及NB.1.8.1。

疾管署呼籲，長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，並降低感染後發生重症和死亡風險，提醒民眾連假出遊、聚餐機會增加，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如有危險徵兆，包含呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應盡速就醫，以及時獲得診治。新冠疫苗合約醫療院所等相關接種資訊可至疾管署全球資訊網首頁「115年度左流右新護肺顧心疫苗接種專區」或至各縣市衛生局官網查閱。

流感

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國麻疹創35年最嚴重 賓州1004例198住院5死

健康幣上路增打疫苗誘因 4天吸37.6萬人加入 新冠疫苗周末接種增加5成

4天37萬人…健康幣熱 衝高疫苗接種率

獨／新北通報疑似狂犬病發鼬獾 防檢署證實：已加強周邊監測採樣

相關新聞

國內流感新增重症219例、死亡44例 雙創新高 上周就診近14萬人次

國內流感疫情仍處高峰，上周新增219例重症病例及44例死亡，均創下新高。疾管署發言人林明誠表示，目前仍處於流行期，國內流感疫苗累計接種106.2萬人，較去年同期103.7萬增加2.4%，其中65歲以上較去年同期增加10%。雙十假期將至，連假出遊使人群交流頻率增加，呼籲民眾盡快接種疫苗。。

國內出現傷寒本土病例 30多歲女食生魚片後發燒、嘔吐 四度就醫才確診

國內新增一例傷寒本土病例，為中部30多歲女性，潛伏期間曾至外縣市食用生魚片、生蠔等海鮮料理，8月下旬出現發燒、嘔吐及腹瀉等症狀，就醫後改善，9月上旬再度出現間歇性發燒、伴隨頭痛及全身痠痛，就醫採檢送驗確診，但前後四度就醫，所幸住院治療一周後，目前已康復出院；接觸者5人，均無疑似症狀。

更年期生理變化劇烈！停經後還有30年要過 醫揭心血管、骨鬆威脅

女性進入更年期，面對的不只是月經停止、熱潮紅或失眠、代謝異常，還有未來30年健康的重要轉折點。國泰醫院婦女醫學部主治醫師蔡亞倫表示，台灣女性自然停經年齡約50歲，隨著平均壽命延長，女性可能有超過三分之一的人生在停經後度過，更年期不該只被視為「青春的終點」，反而更要重新檢視骨骼、心血管及整體身心健康。

全台水庫蓄水8成以上 水利署初判今年底到明年初水情

今年從北到南都有數場大雨，帶來驚人雨量，水庫水情狀況良好，現在進入枯水期，經濟部水利署盤點目前各水庫蓄水狀況，大多都在8成以上，預期今年底供水應可無虞，不過，明年一期稻作的供灌情形，須視春雨狀況而定。

小店永豐故事展主題講座／從土地出發的策展思考 寫下屬於地方的故事

「小店永豐故事展」首場主題講座「地方策展／從土地出發的策展思考」，邀請獨立策展人馮馨與花蓮玉里在地品牌「九日良田」主理人陳明忠跨域對談，分別從當代藝術策展思維與地方微型品牌經營切入，分享如何將在地文化精準轉譯為獨特的觀展與風土體驗，並透過長期扎根與社區溝通，讓小店與藝術季成為記錄、延續地方故事的重要載體。

徐若瑄挺顱顏缺陷非障礙 自曝有蟹足腫體質20年不敢穿無袖上衣

「長相和智力，有關係嗎？」對先天顱顏缺陷患者而言，一張與眾不同的臉，還沒開口就可能先被貼上標籤。羅慧夫顱顏基金會調查，55.2%民眾認為顱顏疾病可能影響智力；81.3%顱顏家長擔心孩子無法面對外界眼光，47%表示孩子在學校曾遭遇異樣眼光或排擠。但顱顏缺陷並不等同智能障礙，外貌差異更不應成為判斷能力的依據。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。