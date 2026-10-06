桃機國慶連假估73.8萬人次 空中操演3時段暫停起降 部分航班恐延遲

10月8日至12日為國慶連假疏運期間，桃園機場公司預估5天旅運量約73.8萬人次、平均每日14.7萬人次，運量較去年將成長約6％，出境高峰為8、9日，旅運量預估超過15萬人次，入境高峰則為11日，旅運量近15.2萬人次。

今年國慶連假疏運期間為10月8日至12日，機場公司預估，今年國慶5天連假疏運期間，旅運量約73.8萬人次、平均每日14.7萬人次，運量將較去年成長約6％，本次連假期間航班平均載客率約82％；出境高峰在假期前段，8、9日旅運量皆超過15萬人次，而入境高峰為11日，旅運量近15.2萬人次。

另配合國慶典禮空中操演，10日上午將有3個時段暫停起降，分別為10日上午8時32分至8時42分、11時02分至11時16分、11時41分至11時48分等3個時段，暫停航班起降時間各約7至14分鐘，當日上午起降航班可能有所延遲，旅客可於桃園機場官網查詢航班異動情形及最新營運資訊，建議出發前先確認航班資訊。

機場公司表示，因應連假人潮，建議旅客於航班起飛前3小時即可辦理報到，並善用多元智慧化服務，包括網路及手機報到、自助報到機、自助行李託運、市區預辦登機、e-Gate自動通關等，提升報到及通關效率，縮短等候時間。

機場公司提醒，旅客託運行李前，應確認行李外部配件均已妥善固定，避免運送過程中卡滯或捲入行李輸送設備。

為提升安檢效率及維護飛航安全，旅客需預先確認沒有攜帶違禁品，行動電源、打火機等應隨身攜帶並妥善收納，不得託運；每位旅客攜帶行動電源以2個為限，應妥善包裝，並禁止於飛行途中使用。