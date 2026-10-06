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國慶連假桃機估單日運量破15萬 空中操演3時段暫停航班起降
國慶連假將至，桃園國際機場公司今天表示，今年國慶連續假期疏運期間為10月8日至12日，預估5天旅運量約73.8萬人次，較去年成長約6％，平均每天約14.7萬人次。其中8、9日為出境高峰，單日旅運量均超過15萬人次；入境高峰則落在11日，預估旅運量近15.2萬人次，機場公司呼籲出境旅客提早3小時抵達機場辦理報到。
桃機公司指出，今年國慶連假航班平均載客率約82％，因應連假大量旅客出入境，建議旅客出發前先確認航班資訊，並善用網路及手機報到、自助報到機、自助行李託運、市區預辦登機及e-Gate自動通關等智慧化服務，提升報到及通關效率，縮短等候時間。
另外，配合10月10日國慶典禮空中操演，桃園國際機場當天上午將有3個時段暫停航班起降，分別為上午8時32分至8時42分、11時02分至11時16分，以及11時41分至11時48分，每次約7至14分鐘。桃機公司提醒，相關時段前後航班可能受到影響，旅客應留意航班異動情形。
桃機公司提醒，旅客託運行李前，應確認外部配件均已妥善固定，避免運送過程中卡滯或捲入行李輸送設備。為提升安檢效率及維護飛航安全，請旅客預先確認沒有攜帶違禁品，行動電源、打火機等應隨身攜帶並妥善收納，不得託運；每位旅客攜帶行動電源以2個為限，應妥善包裝，並禁止於飛行途中使用。
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