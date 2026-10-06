膝蓋常痠痛別只怪老化 醫師提醒少碰4類食物

膝蓋一痠痛，很多人直覺認為是年紀大了，或是最近運動過量，但你可能沒想過，平常吃進肚子的東西，也可能間接增加關節負擔。骨科醫師蕭又寧在臉書粉專分享，提醒雖不是吃了某一種食物，關節就會立刻「壞掉」，但如果長期高糖、高油、營養不均衡，可能造成體重增加與代謝負擔，讓膝蓋、髖部等承重關節承受更多壓力。

蕭又寧醫師強調，長期習慣才是健康關鍵，比起完全不吃的極端標準，他更建議先從降低頻率做起，按照步調慢慢調整更容易持之以恆。醫師也整理出4類日常生活中容易不小心吃過量的食物：

甜食、炸物 別吃得太頻繁

第一類是含糖飲料與精緻甜食，像是手搖飲、汽水、蛋糕、糖果等，容易在沒有明顯飽足感的情況下累積不少熱量。想吃甜食時，可以先從減少份量、次數做起，飲料也可從全糖慢慢調整成微糖或無糖。

第二類是油炸物與高飽和脂肪食物，包括炸雞、薯條、肥肉、奶油酥皮等。平常可多採用蒸、煮、烤取代油炸，蛋白質則選擇魚類、豆製品、雞肉或較瘦的肉類。不飽和脂肪來源如堅果與橄欖油等，也可適量加入日常飲食中。

酒精、加工食品 也要控制

第三類是酒精飲品。除了額外熱量，也可能影響睡眠與平衡能力。醫師也提醒，別因「紅酒含有抗氧化成分」的說法而將喝酒當成關節保養方法。若有痛風、高尿酸、肝腎疾病，或正在服用止痛藥、抗凝血藥物，更應先審視是否適合飲酒。

第四類則是高度加工食品，如泡麵、香腸、洋芋片、冷凍炸物等。若正餐都吃這類加工食品，容易讓蔬菜、蛋白質與膳食纖維攝取不足。醫師建議不用完全戒掉，可以先逐步調整食物中的天然營養比例，例如泡麵加蛋、加青菜，零食則換成無調味堅果或水果。

蕭又寧醫師提點，飲食是關節保養的一環，但不是唯一答案。膝蓋退化真正重要的基礎，仍包括維持適合的體重、規律訓練大腿與臀部肌力，以及避免忽然增加過多運動量。

本站報導中，雲林基督教醫院骨科主任醫師洪琮瑄也分享，膝關節退化可分4階段，早期症狀不明顯，第一、二期主要是軟骨發炎、關節間隙變窄，通常需透過關節鏡才能看出變化。此時常見早晨起床膝蓋僵硬、活動時疼痛；進入第二、三期後，則可能出現上下樓梯疼痛、膝蓋彎曲伸直困難。到了第三、四期，可能逐漸出現骨刺、軟骨裂解，甚至關節變形。因此若膝蓋反覆疼痛或僵硬，別以為休息就好，應及早就醫檢查。