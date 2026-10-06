桃機預估國慶連假運量73.8萬人次 10日空中操演影響3時段

膝蓋一痠痛，很多人直覺會覺得是年紀大了，或是最近運動過量，但你可能沒想過，平常吃進肚子的東西，也可能間接增加關節負擔。骨科醫師蕭又寧在臉書粉專分享，提醒雖不是吃了某一種食物，關節就會立刻「壞掉」，但如果長期高糖、高油、營養不均衡，可能造成體重增加與代謝負擔，讓膝蓋、髖部等承重關節承受更多壓力。

2026-10-06 14:53