打造更友善醫療 柳營奇美啟用專為兒童設計X光攝影室

柳營奇美醫院近期啟用專為兒童設計的X光攝影室，打破傳統攝影室空間冰冷刻板印象，透過蔚藍海洋彩繪造景及特製照明及檢查輔具，減少醫事放射師操作儀器時肌肉骨骼負荷及作業時間，降低病童接受檢查時的恐懼與焦慮。

柳營奇美醫院指出，該兒童X光攝影室，能減少就診時抗拒與不安，結合智慧醫療設備與友善醫療環境特點，藉由系統自動設定，免除繁瑣且重複手動調整時間，讓醫事放射師能將更多時間與心力投入在兒童互動與守護檢查安全。

柳營奇美醫院院長周偉倪表示，全新兒童X光攝影室以蔚藍海洋彩繪打造充滿童趣的檢查空間，讓病童在海龜、魚群與海洋世界的陪伴下放鬆心情，更能降低孩童對檢查時恐懼。

而以往幼童進行站立式X光檢查時，需要站在增高站台上，不僅幼童須自行攀爬或由家長辛苦扶抱，也增加跌落風險。

為提升檢查安全性，新啟用兒童X光攝影室引進低高度X光機，大幅降低站立式攝影架高度，中心離地距離小於40公分，幼童不需攀爬增高站台即可完成檢查，讓檢查過程更加安全、便利。

另外，脊椎側彎或長短腿的病人須透過全脊椎或全下肢X光檢查來輔助診斷，然而病童在醫事放射師進行擺位過程易因緊張、害怕而無法配合，除增加檢查困難重新檢查時也可能增加輻射劑量。因此院方導入最新影像拼接技術，只需一次定位即可完成大範圍攝影，可減少重複拍攝機率，也能降低輻射劑量風險。

打造友善醫療，柳營奇美啟用專為兒童設計X光攝影室。

打造友善醫療，柳營奇美啟用專為兒童設計X光攝影室。