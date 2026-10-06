機車排氣管造成3度燙傷 25歲女取頭皮植皮復原

一名25歲女子騎機車時腳踝不慎被高溫排氣管燙到，造成約6公分長、4公分寬的3度深層燙傷，傷口帶有黃白色壞死組織，且夾雜局部深色焦痂，皮膚周圍明顯紅腫。醫師替她清除壞死組織後，評估後採取頭皮薄層皮膚植皮，術後3周植皮區已穩定癒合。

烏日林新醫院整形外科主任魏經岳說，機車排氣管造成的接觸性燙傷常發生於小腿及腳踝，由於金屬表面溫度極高，熱能持續往皮膚深層傳導，即使傷口外觀看似不大，也可能已造成全層皮膚損傷。3度燙傷有時因神經末梢受損，患部痛覺反而不明顯，不能只依傷口大小、顏色或疼痛程度判斷嚴重度。

此類深層傷口若僅等待自行癒合，需耗時2至3個月；考量患者的傷口位於腳踝關節附近，若拖延過久恐面臨感染及疤痕攣縮、影響行走活動的風險，因此評估後及早清創並進行自體植皮。

醫療團隊先將傷口整理至適合植皮的狀態，接著5天後進行自體分層皮膚移植，手術歷時約一個多小時。他說，一般自體分層植皮多取大腿皮膚，但通常只能取一次，且會在大腿留下明顯色差或痕跡。在條件合適下選擇「頭皮」取皮具備多項顯著優勢，包含頭皮血流充沛且毛囊密集，取皮的部位通常能較快長出新的表皮，癒合後若有需要甚至可重複取皮；更重要的是日後頭髮長出後能自然遮蔽痕跡，兼顧極佳的隱密性與美觀需求，適合年輕女性及重視美觀的患者，

魏經岳說，頭皮取皮並非將帶有頭髮的皮膚移植至腳踝，而是利用取皮器取得表皮及部分真皮，過程中仰賴醫師的技巧需精準控制厚度，保留大部分毛囊結構。但因頭皮血管豐富，術中仍需審慎止血，在專業技術下取皮區也能迅速修復且痛感較低。患者術後配合傷口照護及定期回診，腳踝植皮區約3周多即達穩定癒合。

他說，排氣管燙傷常有「面積小、深度深」的特性，傷口看似不大，實際傷害程度可能比外觀嚴重，民眾不可只憑疼痛程度自行判斷。若傷口出現水泡、皮膚蒼白或焦黑、表面乾硬、感覺麻木，或持續紅腫、滲液及疼痛，應盡速就醫，避免錯過適當的清創與植皮治療時機。

烏日林新醫院整形外科主任魏經岳說，3度燒燙傷會傷及真皮層，傷口可能呈蠟白、棕色、焦黑或皮革狀，因神經末梢受損，可能只有輕微疼痛甚至不痛，通常難以自行癒合。圖／烏日林新醫院提供