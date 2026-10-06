華元食品報驗美國進口馬鈴薯龍葵鹼超標 華元：邊境已攔未進台灣

衛福部食藥署今天公布，旗下有知名洋芋片產品「蚵仔煎」等產品的華元食品股份有限公司，報驗一批美國出口的新鮮馬鈴薯，檢出俗稱龍葵鹼的總配糖生物鹼超標；華元食品今天表示，食藥署在邊境驗出超標，該批馬鈴薯沒進到台灣，華元已請報關行通知美國廠商退運。

華元食品表示，食業署在邊境驗出這批美國馬鈴薯檢出俗稱龍葵鹼的總配糖生物鹼超標，這批馬鈴薯仍在美國，未進到台灣，食藥署每批都會再抽驗，不合格馬鈴薯，華元已透過報關行通知廠商退運，該公司也會持續加強抽驗，確保食品安全，符合食安機制。

旗下有知名洋芋片產品「蚵仔煎」等產品的華元食品股份有限公司，報驗一批美國出口的新鮮馬鈴薯，檢出俗稱龍葵鹼的總配糖生物鹼，每公斤248毫克；依「食品中污染物質及毒素衛生標準」，馬鈴薯的總配醣生物鹼限量標準為每公斤200毫克，這批美國的馬鈴薯必須退運或銷毀，且食藥署針對華元食品股份有限公司，於邊境調升為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。