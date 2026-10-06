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國慶連假桃機估運量日均14.7萬人次 10日上午3時段停飛
桃園國際機場公司表示，國慶連假疏運期間為8日至12日，預估5天旅運量約73.8萬人次、平均每日14.7萬人次，配合10日國慶典禮空中操演將有3時段暫停起降，提醒旅客留意。
機場公司今天發布新聞稿表示，其中的出境高峰為8日及9日，入境高峰則為11日，預估今年國慶連假運量較去年成長約6％，航班平均載客率約82％，出境高峰在8日及9日，旅運量都超過15萬人次；入境高峰為11日，旅運量近15.2萬人次。
機場公司指出，另外為配合10日國慶典禮空中操演，在上午8時32分至8時42分、11時2分至11時16分、11時41分至11時48分這3個時段，將暫停航班起降各約7至14分鐘的時間，當日上午起降航班可能出現延遲，旅客可於出發前，在桃園機場官網事先確認航班異動及最新營運資訊。
機場公司說，因應連假人潮，建議旅客於航班起飛前3小時辦理報到，並善用自助報到機、自助行李託運、市區預辦登機、e-Gate自動通關等多元智慧化服務提升效率，縮短等候時間。旅客託運行李前應固定外部配件，並確認未攜帶違禁品；行動電源、打火機須隨身攜帶不得託運，每人行動電源限帶2個，且飛行途中禁止使用。
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