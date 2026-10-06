「讓美好的事物真實被分享」陳學聖：中市年度十大伴手禮評選開跑

台中市第18屆台中市十大伴手禮開跑，即日起至11月6日接受店家網路報名。工策會總幹事陳學聖說，伴手禮就是一個城市的名片，讓美好的事物真實被分享到，歡迎在地店家踴躍參加。

評選入圍的「百大好禮」店家，12月12、13日將齊聚市政府前廣場展售與現場票選，角逐「十大伴手禮首獎」最高殊榮，也邀請各地民眾屆時前來逛市集、吃美食，投下心目中最強伴手禮1票。

包括3點1刻、古典玫瑰園、七個小日子等上屆首獎店家今都參加市府記者會。工策會說，本屆評選分為「糕餅烘焙組」與「特色文創組」，各組評選出前10名，將誕生20名「十大伴手禮首獎」。凡成功入圍百大好禮的店家，亦獲頒官方「好禮標章」肯定，享有市府與工策會後續多元行銷與曝光資源。報名網站：https://www.top10gifts.com.tw/

本屆還特別規畫「金口碑專區」邀請前兩屆首獎及金口碑獎得獎品牌展售，並頒發感謝狀，提供新品牌嶄露頭角的舞台。

陳學聖說，即使在各地看過歷史古蹟和自然美景，但也只能描述，無法讓人真實體會。但是伴手禮就是一個「真實體會」它就是一個城市的名片，能讓美好的事物真實被分享到。所以，推十大伴手禮是把台中最美好的味道讓大家分享，它代表台中的名片，也是台中最好的象徵。尤其今年已第18屆，它已「亭亭玉立」長大了，也會更漂亮、更美麗。

經發局長林敏棋說，台中糕餅產業一年創造超過200億元經濟產值，透過十大伴手禮，可以讓業者有亮相的機會，從好吃到有名，再從有名到好賣，是幫助業者行銷最好的利器。

台中市糕餅公會理事長紀旭東說，台中市十大伴手禮已累積相當高的品牌辨識度，對業者拓展國內外市場具正面助益。透過官方選拔及行銷資源加持，更能增加海外消費者對台中產品的認識與信心。

台中市好禮協會理事長王曉薇說，不同品牌同場交流與競爭，不僅能彼此觀摩、激盪創意，也有助於帶動產品及服務持續升級，形成良性的產業交流環境。