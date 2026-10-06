西螺「濁水米」首度進軍國際 首批出口澳洲35噸米今封櫃

雲林有名的西螺「濁水米」道度進軍國際，第一批35噸外銷澳洲的米今天在西螺農會舉行封櫃儀式，農會說，以往品質優良的西螺米，內銷就不太夠，近來栽種面有增加，足夠也具備外銷的能力，首度進軍澳洲35噸，未來將朝歐美國家發展，期待外銷目標能突破每年到少1200噸。

西螺鎮農會今天由農會總幹事廖錦富、立委張嘉郡、農糧署中區副分署長徐惠瑩、台灣優米董事長陳建彰、縣農會總幹事陳志揚、縣府農業代理處長蔡耿宇共同主持「濁水米」出口封櫃儀式，正式啟開雲林優質米進軍國際市場新紀元。

廖錦富說，西螺農會碾米廠1984年成立至今，和農民契作約3、400公頃，生產的「濁水米」深受好平，平均年銷1.4萬噸，銷售額達5億多元，過去均以內銷為主，因光內需量就不太夠，但為拓展銷售量，斤年與更多農民合作，產量有增加，因此佈局國際發展。

他說，農會推動「稻米專業區」及「產銷履歷」整合350公頃種植「台南11號」，所產白米口感香Q細緻，深受國內青睞，市占率高，近年國外詢問度也高，因此才與台灣優米公司合作，全面拓展澳洲及歐美市場，今天首批白米出口量約35噸，未來外銷量期能達到每月百噸以上，預計每年約1200噸的出口量。

張嘉郡表示，雲林種稻面積超過3.5萬公頃，是全台重要的生產基地，雲林農業的優勢不只要種得好也要賣得好，更重要的是掌握品質與完整的生產體系，把優勢轉化成品牌價值，是未來農業發展的重要方向。

張嘉郡說，農產品要成功外銷，除生產端持續提升品質，也要有穩定的市場通路，未來她會持續協助更多雲林優良農產走出國門，讓農民辛苦成果進一步轉化成更好的市場價值。

有名的西螺「濁水米」首度進軍國際，首批出口澳州的35噸米，今天由立委也是雲林縣長參選人張嘉郡等人共同舉行封櫃儀式。記者陳雅玲／攝影

有名的西螺「濁水米」首度進軍國際，首批出口澳州的35噸米，今天由立委也是雲林縣長參選人張嘉郡等人共同舉行封櫃儀式。記者陳雅玲／攝影