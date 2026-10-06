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追日族注意！阿里山觀日步道11月起封閉1年改善

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山觀日步道石板路面將進行更新及改善工程，施工期間封閉至2027年10月31日。圖／嘉義分署提供
阿里山觀日步道石板路面將進行更新及改善工程，施工期間封閉至2027年10月31日。圖／嘉義分署提供

阿里山國家森林遊樂區熱門的觀日步道將封閉施工1年。林業及自然保育署嘉義分署表示，為更新石板步道、改善步行環境，觀日步道自今年11月1日起至2027年10月31日封閉，前往祝山觀日區、小笠原山等景點的步行遊客，須改由第二管制哨進入。

嘉義分署表示，這次施工主要為提升遊憩品質及維護遊客步行安全，將辦理石板步道更新及相關步道改善工程，施工期間觀日步道全面封閉，提醒遊客行前留意動線調整。

觀日步道是阿里山國家森林遊樂區內前往祝山周邊景點的重要步行路線，封閉期間，欲前往祝山觀日區、對高岳步道、阿里山植物園及小笠原山等景點的遊客，須改由第二管制哨進入，建議上山前預先規畫行程及步行路線，以免影響旅遊安排。

嘉義分署也提醒，阿里山國家森林遊樂區海拔逾2000公尺，山區早晚溫差較大，遊客上山前應妥善安排食宿、準備禦寒衣物，並留意天候、旅遊及行車安全。

觀日步道施工封閉及替代路線圖。圖／嘉義分署提供
觀日步道施工封閉及替代路線圖。圖／嘉義分署提供

阿里山國家森林遊樂區觀日步道入口，步道將自11月1日起封閉施工，前往祝山觀日區等景點的步行遊客須改道。圖／嘉義分署提供
阿里山國家森林遊樂區觀日步道入口，步道將自11月1日起封閉施工，前往祝山觀日區等景點的步行遊客須改道。圖／嘉義分署提供

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