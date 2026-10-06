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傷口癒合不再靠目測 成大光譜AI只30秒助醫師判斷 獲國研院金獎

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
成功大學電機工程學系特聘教授林志隆團隊與成大醫院合作，結合光譜影像與人工智慧，透過傷口組織的血氧資訊，輔助醫師判斷癒合趨勢，獲得國研金獎。記者董俞佳／攝影
成功大學電機工程學系特聘教授林志隆團隊與成大醫院合作，結合光譜影像與人工智慧，透過傷口組織的血氧資訊，輔助醫師判斷癒合趨勢，獲得國研金獎。記者董俞佳／攝影

傷口看起來沒有明顯變化，底下的組織究竟有沒有逐漸癒合？成功大學電機工程學系特聘教授林志隆團隊與成大醫院合作，結合光譜影像與人工智慧，透過傷口組織的血氧資訊，輔助醫師判斷癒合趨勢。目前也朝手機外接裝置發展，盼未來讓患者在家追蹤傷口，減少往返醫院的負擔。團隊研究榮獲國研院「國研金獎」特優獎。

林志隆表示，醫師觀察傷口時，會從外觀、顏色等線索判斷，但部分慢性傷口單靠目測，難以掌握底層組織的變化。例如糖尿病患者的傷口可能長時間未癒合，外表卻未必能清楚反應復原情況，因此團隊希望提供可量化的資訊，協助醫師評估。

他說，團隊與醫院討論後，從傷口癒合過程中的微血管增生及血氧變化切入，利用不同波段的光照射傷口，再分析反射訊號，計算組織血氧資訊，搭配AI判斷傷口是否朝好的方向發展。

林志隆說，系統已透過生化實驗、動物實驗驗證量測結果，並進入成大醫院門診進行實際應用。系統是醫師的輔助工具，可作為調整敷料、治療方式或評估植皮時機的參考。

「有些傷口外表看起來沒有很嚴重，但血氧情況確實不好。」林志隆表示，這個儀器整個照下來大概30秒鐘就照好，雖然醫生沒有這個儀器，還是有辦法判斷傷口，但若能掌握這些變化，醫師就有更多依據判斷是否需要介入。

為了延伸到居家照護，團隊正開發攜帶式系統，構想是以手機搭配外接光學裝置，內建較小型的AI模型，協助追蹤傷口變化。林志隆說，一般手機無法直接滿足系統需要的光譜量測條件，因此仍需外接設備，裝置大小可望接近行動電源，目前估計成本約3、4千元，若未來居家版本能完成相關醫療器材法規程序，患者便有機會在家量測，再由醫療端依追蹤結果評估是否需要回診。

另有4個團隊獲得優等獎，分別為成大電機系特聘教授詹寶珠、清大電子工程研究所副教授楊尚樺、台大資工系教授李濬屹，以及台大醫學研究部研究員許家郎團隊獲得。

佳作獎也有4支團隊，分別是：中央大學太空及遙測研究中心鄭懷傑團隊、成大熱帶植物與微生物科學研究所張文綺教授團隊、清大電子工程研究所葉昭輝副教授團隊、馬偕紀念醫院醫學研究部免疫基因組許淳欣研究員團隊。

國研院長蔡宏營表示，獲得國研金獎的都是各領域佼佼者，政府提供貴重儀器、算力等服務，期待學校能善用資源，他也提到，未來國研中心個服務團隊，若服務的團隊有獲得國研金獎，也正思考如何另頒獎勵。

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