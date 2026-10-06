國慶晚會10月9日新北登場 交通管制入場安檢一次看

115年國慶晚會將於10月9日晚間在新北市板橋第一運動場登場，以「世界的舞台．齊聚台灣」為主題，今年國慶晚會自暖場起規劃8段精彩演出，邀集國內外藝人與表演團隊齊聚新北，入場券已索取一空。市長侯友宜今表示，市府特別在戶外大廣場連結有大螢幕，大家可好好欣賞，另周遭也有新北萬花筒許多的文藝表演，可讓大家共同參與。

115年國慶晚會將於10月9日晚間6點在新北市板橋第一運動場登場，以「世界的舞台．齊聚台灣」為主題，集結國內外藝人及多元表演團隊帶來精彩演出。因應活動當日人潮，新北市政府提醒，晚會當日下午4點30分開放持票民眾入場，現場將實施驗票及安全檢查，周邊道路亦將配合活動進行交通管制，建議民眾提早抵達並多加利用捷運、火車、高鐵及公車等大眾運輸工具前往。

今年國慶晚會自暖場起規劃8段精彩演出，邀集國內外藝人與表演團隊齊聚新北，卡司包括曾獲金曲獎肯定的桑布伊 SANGPUY、鄭宜農 Enno Cheng、黃子軒 ZiXuan Huang，以及「三姊」江淑娜、HowZ，國際卡司則邀請演唱經典動畫《灌籃高手》片尾曲的日本傳奇歌姬大黑摩季、印尼獨立流行搖滾樂團Grrrl Gang及韓國獨立民謠歌手李瀧 Lang Lee來台。10月9日晚間6點起，板橋第一運動場運動廣場也將設置大螢幕同步轉播晚會，或鎖定TVBS 56頻道或TVBS NEWS YouTube頻道收看轉播。

新北文化局表示，國慶晚會10月9日下午4點30分開放入場，活動票券採一人一票、憑票入場，持票民眾可由板橋第一運動場「2號門」、「3號門」及「南門」通過安全檢查後進場。為維護活動安全，所有入場民眾均須配合安全檢查，會場全區禁止吸菸，並請勿攜帶槍械、刀械、爆裂物、酒精飲品、易燃易爆物、玻璃瓶、尖銳物品、長柄雨傘等可能影響安全的物品。超過40×40×40公分的背包、手提包，以及腳架、自拍棒等亦不得攜入；不含酒精成分的飲料或飲用水，經安全檢查並由攜帶者現場試飲後，始得攜入活動區域。

此外，除導盲犬、緝毒犬、偵爆犬等服務性動物外，其餘動物不得進入會場；嬰兒車、輪椅及拐杖等無障礙設備可攜入，其他如腳踏車、滑板、直排輪等代步工具則不得進入。其他禁制物品及詳細入場規範，請民眾出發前至115年國慶晚會活動官網(https://115nationaldaygala.tw/)查詢，並配合現場工作人員引導及安全檢查。因入場尖峰時段可能出現排隊人潮，建議民眾預留安檢及驗票時間，提早抵達會場，以免因排隊影響觀賞活動。

國慶晚會活動期間除主辦單位拍攝需求外，禁止空拍，提醒民眾切勿攜帶空拍設備前往會場；交通管制方面，10月8日至9日活動期間，板橋第一運動場周邊區運路將實施運動場側單向封路；另自10月8日下午4點起，運動場周邊部分路邊停車格將配合活動借用，無法提供一般車輛停放，另外10月7日至10月9日YouBike「第一運動場站」暫停租借。

新北市政府提醒，10月9日國慶晚會會場周邊預計湧入人潮，請民眾事先確認交通及入場資訊，並預留充足時間前往。當日下午4點30分起開放持票民眾入場，晚間6點晚會正式登場。相關晚會節目、交通、入場須知及完整禁制物品規定，可至115年國慶晚會活動官網(https://115nationaldaygala.tw/)查詢。