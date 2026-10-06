減害不算鼓勵吸毒 醫師：條件與配套應說清楚

「把毒品減害的定義、條件與配套說清楚，才能討論政策的利弊！」綠台北市長參選人沈伯洋2014年舊文被翻出，引發毒品政策論戰，神經科醫師宋思權近日發文指出，清潔針具與美沙冬替代治療是不同的減害措施，不能一概解讀為鼓勵吸毒，但沈的原文並未明確列出藥物種類與適用條件，又不願澄清，才真正值得討論。

減害政策有別於鼓勵吸毒

宋思權指出，提供清潔針具與口服美沙冬替代治療，都是政府長期推動的減害政策，兩者是不同措施，不能一概而論，而清潔針具與美沙冬等措施是為了降低傷害、銜接醫療，並不等於鼓勵吸毒。

他也說明，芬太尼效力約為嗎啡的50至100倍，非法濫用已在美國造成嚴重危機，但目前沒有證據顯示它已在台灣大規模流行，毋須過度恐慌。

「英國與荷蘭確實允許在特定醫療制度下，以醫療級海洛因治療成癮者！」宋思權進一步補充，包括受監督的注射療程，但有嚴格條件，台灣是否適合引進，仍需法規、醫療與社會層面的討論，不宜簡化為政治攻防。他並援引台灣精神醫學會立場指出，反毒與減害可以並行，對兒少加強預防、對成癮者提供治療，政策討論應回到科學證據與法律規範。

沈舊文未說清楚條件

不過宋思權也明確指出爭議核心所在：沈伯洋2014年文章所提的「提供毒品」，究竟指哪些物質、適用哪些患者、由誰提供、如何監督，原文均未明確列出，因此不能直接認定他只是在談美沙冬，也不能僅憑「提供毒品」四個字，就判定他主張無限制供應。

「沈伯洋現在是否仍支持2014年的主張？」宋思權強調，若支持，配套條件為何？若不支持，又有何修正？在定義與條件未釐清前，雙方各自貼標籤，對政策討論毫無幫助。

藍綠攻防延燒擬公開辯論

底下有網民留言指出，此次爭議起源於國民黨陣營翻出沈伯洋2014年舊文，指其主張在社區中心「提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」；沈伯洋則反駁，文章談的是公共衛生領域的減害策略，藍營是刻意去脈絡化的政治抹黑。

藍營也另外質疑，沈伯洋2014年曾強烈反對新北市在校園進行毒品尿液篩檢，2026年競選政見卻又提出將篩檢導入校園反毒四招，前後立場明顯矛盾。

針對美沙冬減害政策，衛福部疾管署長羅一鈞、醫師公會全國聯合會及台灣精神醫學會則相繼發言，強調美沙冬在醫療監督下使用合法，自推動以來已大幅降低愛滋病與肝炎的公衛風險，不應被簡化為政治工具。

目前蔣萬安與沈伯洋均已表態，願意就毒品政策議題公開辯論。

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