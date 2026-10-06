八旬嬤跌倒人工水晶體脫位險瞎 新型特殊縫線鞏膜固定復明

85歲陳姓老婦在家跌倒後右眼一片黑，到診所檢查發現是玻璃體出血合併前房出血，診所給藥物並囑咐觀察3天。3天後婦人右眼看到光，但仍看不清楚，診所再檢查後發現她5年前白內障手術後安裝的人工水晶體已提前脫位，轉診到童綜合醫院眼科，經醫師楊啓蘭進行人工水晶體移除及鞏膜縫線固定人工水晶體手術治療，目前已恢復視力。

童綜合醫院眼科醫師楊啓蘭表示，白內障手術後必須安裝人工水晶體，主要是為了取代原本被移除的混濁天然水晶體，讓光線能重新正確聚焦在視網膜上以恢復視力。無論是天然的人類水晶體，還是白內障術後放置的人工水晶體，都沒有想像中的牢固。以童綜合醫院臨床數據來看，一年約有20至30名病人需要進行水晶體脫位的相關手術，在眼科手術中僅次於白內障、黃斑部病變、視網膜病變等疾病手術。水晶體脫位常見的風險因子包括外傷、急性青光眼、硬式人工水晶體等；但也有民眾沒有任何原因，水晶體就自行脫位了，所以進行白內障手術時若有加裝囊袋張力環，有機會降低人工水晶體脫位的發生。

若水晶體脫位不嚴重，沒有造成症狀，一般會建議觀察；如果是嚴重的後脫位、前脫位，或導致青光眼、葡萄膜炎等併發症的發生，才需要手術。醫師會先評估原本的水晶體適不適合復位，如果水晶體的材質及設計，及病患眼球的結構都適合復位，醫師會把原本的水晶體調整到合適的位置進行復位。如果原本的水晶體不適合復位，醫師就會將水晶體取出，利用特殊的縫線，在鞏膜上固定一個新的人工水晶體。

楊啓蘭指出，水晶體脫位依方向性可以分為後脫位及前脫位，約有7成的臨床案例是後脫位。水晶體後脫位除看不清楚，大部分並不會對眼球產生其他傷害，手術一般來說沒有緊急性，水晶體移除及固定新的人工水晶體通常可以在同一次手術完成。如果為前脫位，則有相當高的機率造成角膜以及視神經的嚴重損害，這時就要盡快把向前脫位的水晶體移除，讓眼球恢復一段時間後，再固定新的人工水晶體恢復視力。

人工水晶體固定手術可分為前房固定人工水晶體、虹膜固定人工水晶體、電燒固定3件式人工水晶體、鞏膜縫線固定人工水晶體。前房固定人工水晶體因術後併發症容易發生問題，目前台灣已停止供貨；虹膜固定人工水晶體雖然手術大多簡單快速並有散光矯正水晶體，但擁有術後散光較難預期、醫師技術生疏者容易夾歪、影響瞳孔散大、一定需要自費等缺點；電燒固定3件式人工水晶體的優點是適用於虹膜或角膜受損病患、切口小不易造成散光、線腳不易分解，但缺點則是台灣沒有提供散光矯正式3件式水晶體、容易產生嚴重的異物感、嚴重可能結膜穿孔。

楊啓蘭說鞏膜縫線固定人工水晶體是一種普遍且成熟的眼科手術方式，專門用於沒有足夠囊袋支撐的患者。他表示，傳統鞏膜固定的縫線，大概10年就會自動分解，導致病患每10年就需要手術一次。近期童綜合醫院自海外引進新型特殊縫線，自然分解期限非常長，大大減少未來需重新手術的機率，也極少產生異物感。人工水晶體種類廣泛，無論是健保給付的球面水晶體，還是自費的非球面水晶體或散光矯正水晶體，都能達到很好的結果；民眾若對視力或方便性有較高要求，想要使用多焦或延焦的水晶體，也可以與醫師討論使用。缺點是手術時間較長，通常約為30到60分鐘；且術後恢復視力依個體差異，需要3到7天恢復期。