國慶、光復節連假將至 恆春半島交通管制措施出爐

國慶日、光復節連續假日將接連到來，預期將有大批遊客到恆春半島旅遊，恆春警分局規畫交通疏導勤務，針對車城、南灣及墾丁等容易壅塞路段，依交通狀況部署警力、機動實施交通管制措施，維護交通順暢。

10月9日至11日、10月24日至26日，每日上午8時至晚上10時，車城鄉台26線和平路口、中正路口、中山路24巷前及熊家豬腳前分隔島缺口封閉；後灣路與射寮路口至墾4-1號道路兩側禁止停車。

若台26線主線道路出現壅塞情形，警方將視現場車流啟動替代道路：南下遊客由車城鄉海口長灘飯店路口右轉屏152線，接屏153線至南灣南光路口右轉南下；北上返程則由台26線南灣南光路口左轉接屏153線，至屏152線車城鄉海口長灘飯店路口左轉台26線繼續北上。

管制期間南灣停車場至南灣路與林森巷口道路兩側（台26線31K至32K）禁止停車，墾丁大灣路亦兩側禁止停車。墾丁大街將視現場人潮及車流機動實施「人車分流管制」。

管制期間台26線南下車輛於墾丁牌樓前右轉行駛大灣路，至墾丁青年活動中心右轉接回台26線；北上車輛則由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路，至墾丁牌樓再左轉接台26線。

墾丁大街南、北兩端將視現場狀況封閉為行人徒步區，禁止車輛進入。公園路車輛如欲前往大灣路，也請依循員警指引行駛，先順向朝北墾丁路行駛，再迴轉南下右轉進大灣路。墾丁牌樓至福華飯店周邊道路停車場，可提供大型車34個停車位、小型車約674個停車位。

國慶日、光復節連續假日將接連到來，恆春半島交通管制措施出爐。圖／警方提供

國慶日、光復節連續假日將接連到來，恆春半島交通管制措施出爐。圖／警方提供