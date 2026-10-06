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高雄彌陀海岸光廊大腸桿菌偏高 36處監測站獨漏網紅打卡景點

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
彌陀漁港改建後，增設水中廊道、親水沙灘及海岸光廊園區，吸引觀光客造訪，成為北高雄戲水及觀光熱門景點。記者郭韋綺／攝影
彌陀漁港改建後，增設水中廊道、親水沙灘及海岸光廊園區，吸引觀光客造訪，成為北高雄戲水及觀光熱門景點。記者郭韋綺／攝影

高雄彌陀海岸光廊擁有親水沙灘、水中廊道，近年躍升網紅打卡景點，假日常吸引大批遊客帶著孩子踩水玩沙，然而審計報告揭露，海灘水質「大腸桿菌群」偏高，暗藏安全隱憂，更離譜的是，海洋局在沿岸設置36處監測站，卻遲未將這處熱門觀光景點納入監測。

坐落在北高雄的彌陀漁港改建後，增設水中廊道、親水沙灘及海岸光廊園區，讓傳統漁港搖身一變成為觀光休憩景點，特殊水中廊道及夕陽海景更讓當地成為社群熱門打卡景點，周末假日吸引大批親子戲水。

海委會海洋保育署監測發現，當地海灘水質大腸桿菌群測值偏高，海洋局迄未納入例行監測項目，遭審計處函請檢討改善。

海洋局為建立高雄地區海域背景環境資料，2004年起委外辦理海域環境監測計畫，針對沿岸水質、水文、底質及生態資源進行背景調查，設置36處監測站，卻獨漏海岸光廊所在的彌陀水岸。

審計報告直指，漁港親水設施開放後，大力發展觀光，環境監測機制卻沒同步到位，若非中央單位進行水質監測，這處熱門戲水區的大腸桿菌群偏高問題，恐怕仍未攤在陽光下。

尤其親水景點遊客下水接觸海水，孩童戲水時潑水、嗆水等都會增加接觸風險，漁港轉型為親水遊憩場所，監測停留在過去的海域背景調查架構，暴露市府在拚觀光景點與顧衛生安全之間明顯脫節。

面對審計處點名，海洋局回覆，將持續監測水質，若有必要將透過機械式抽水引進乾淨海水，提高水體交換效率，並規畫設置告示牌，提醒民眾遊玩後以清水沖洗、更換衣物，以維護個人健康。

彌陀漁港改建後，卻遭審計報告揭露海灘水質大腸桿菌群偏高，暗藏安全隱憂。記者郭韋綺／攝影
彌陀漁港改建後，卻遭審計報告揭露海灘水質大腸桿菌群偏高，暗藏安全隱憂。記者郭韋綺／攝影

彌陀漁港改建後，增設水中廊道、親水沙灘及海岸光廊園區，吸引觀光客造訪，成為北高雄戲水及觀光熱門景點。記者郭韋綺／攝影
彌陀漁港改建後，增設水中廊道、親水沙灘及海岸光廊園區，吸引觀光客造訪，成為北高雄戲水及觀光熱門景點。記者郭韋綺／攝影

彌陀漁港改建後，增設水中廊道、親水沙灘及休憩涼亭等設施。記者郭韋綺／攝影
彌陀漁港改建後，增設水中廊道、親水沙灘及休憩涼亭等設施。記者郭韋綺／攝影

大腸桿菌

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