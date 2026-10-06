300萬骨鬆患者注意！治骨鬆藥竟可能傷顎骨 76歲醫師植牙處露骨、流膿

台灣邁人超高齡社會，骨質疏鬆不是少數人的疾病，50歲以上女性骨鬆盛行率超過3成。隨著接受骨鬆治療患者增加，相關治療藥物造成口腔顎骨壞死的風險，值得國人留意。德威口腔醫院口腔顎面外科主治醫師李正喆說，全國骨質疏鬆患者高達300萬人，進行藥物治療時，不得不慎。

今年76歲的婦產科許醫師，長期工作壓力大罹患牙周病，並於50多歲後長期使用骨鬆藥物，包括每周口服一次雙磷酸鹽藥物達20年，接續使用一年一針靜脈注射的雙磷酸鹽藥物達5年，但今年2月發現，口內右下後牙區於十年前製作的人工植牙，在長期使用骨鬆藥物後產生齒槽骨暴露、腐骨形成，及牙周發炎、疼痛、出血、發炎、流膿等症狀。

「當時牙根疼痛的感覺，可能比女性生產還痛。」許醫師說，牙痛的感覺至今仍印象深刻，且牙痛還造成血壓升高，全身不適。李正喆說，經診斷許醫師為藥物相關的中度顎骨壞死，隨後經兩次手術治療，以清創、腐骨清除、植體移除，目前傷口復原良好，如齒槽骨暴露、疼痛、出血、發炎、流膿等症狀均已緩解。

「很多患者拔完牙，傷口一直沒有好，才知道是服用骨鬆藥物，導致顎骨壞死所致。」李正喆說，診療顎骨壞死逾20年，已治療超過1600例患者，目前每年仍約遇到50至70例。顎骨壞死早期可能沒有疼痛感，只出現小範圍骨頭暴露，但若進入感染階段，將出現疼痛、紅腫、化膿、流血，嚴重時甚至造成病理性顎骨骨折、鼻竇侵犯，少數嚴重感染更可能引發敗血症。

李正詰指出，人體骨骼並非固定不變，而是不斷透過破骨細胞與造骨細胞進行「汰舊換新」，但骨質疏鬆症患者服用藥物後，抗骨細胞會吸收藥物抑制骨頭流失，以達到治療效果，但同時也會降低骨骼代謝。顎骨於每天承受咀嚼與說話，又可能因拔牙、植牙、牙周發炎或活動假牙壓迫產生傷口，且口腔細菌量高，一旦修復能力受到影響，則增加骨頭持續暴露、感染與壞死風險。

為避免顎骨壞死，民眾應知道自己是否屬於高風險族群。李正喆說，高風險族群包括正在接受骨鬆治療，又需要拔牙、植牙或其他會造成齒槽骨傷口的侵人性治療患者，而牙周病、口腔衛生不佳及活動假牙長期摩擦造成傷口等，也可能增加風險。至於，癌症骨轉移患者因使用藥物劑量及頻率，與一般骨鬆患者不同，顎骨壞死發生風險更高，需要牙科與原治療團隊共同把關。

民眾不應害怕顎骨壞死而自行停止骨鬆治療，李正詰說，對骨鬆患者而言，顎骨壞死仍屬低機率事件；反之，骨質疏鬆若沒有妥善治療，一旦發生髖部等重大骨折，可能造成失能、長期臥床，甚至增加死亡風險，因此必須衡量兩者風險而非因噎廢食。

拔牙前是否需要停藥？李正詰說，國際間對於停藥能降低顎骨壞死風險，並沒有一致答案，應視患者使用的藥物、疾病及牙科治療需求個別評，患者不應自行停藥。建議民眾使用骨鬆藥物前應把牙齒照顧好，並先接受完整口腔檢查，需要拔牙應事先處理，但補牙治療等非侵入性治療，仍可維持正常，不必因使用骨鬆藥物就不敢看牙。