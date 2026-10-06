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國慶連假郵局僅1處營業 快捷郵件可正常投遞

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中秋、教師節連假期間，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，其餘郵局一律停止營業。郵局示意圖。聯合報系資料照
中秋、教師節連假期間，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，其餘郵局一律停止營業。郵局示意圖。聯合報系資料照

國慶連假將至，中華郵政表示，各地郵局營業窗口均停止營業、停止收攬信筒（箱）及投遞包裹、限時、普通郵件，僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，但仍可照常投遞快捷郵件，另台北郵件處理中心也提供收寄國際快捷郵件服務。

周五至周日（10月9日至11日）為國慶連假，中華郵政表示，連假期間各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。

中華郵政指出，連續假期期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，但為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股）及駐有守衛或保全的郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件。

此外，台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（ 桃園市大園區航勤北路18號），也提供收寄國際快捷郵件服務。

中華郵政提醒，因美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港、日本、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯、蒙古、越南、泰國、阿根廷及土耳其郵政強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄往上述國家、地區的國際快捷郵件，請於營業日再至各局交寄。

另外，郵局設於全國各地的i郵箱（寄件於連假後收攬）、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務。

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