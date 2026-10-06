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國慶連假國5這時段恐最塞 高公局祭出3措施管制 往返北宜1招省60分鐘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國慶連假優惠措施。圖／高公局提供
國慶連假優惠措施。圖／高公局提供

國慶3天連假將至，高速公路局預估國道5號連假前2天車流將集中在上午5時至下午5時，連假前1天下班時間也會出現大量提前出發車流，北返尖峰日則落在連假第2、3天，車潮從上午9時湧現至深夜。

為此，高公局將實施尖峰時段封閉匝道、精進式匝道儀控、高乘載管制，並呼籲民眾往返台北、宜蘭可搭乘國道客運，可節省最多60分鐘以上時間。

今年中秋教師節4天連假期間，國5自白天至深夜均出現壅塞現象，包含國5南向於假期前1日夜間至深夜及首日白天有壅塞車多情形；北向則於第2天下午至深夜、第3天上午至深夜及最後1天整天皆出現壅塞情形。

高公局參考本次中秋教師節連假及歷年國慶日交通資料，研判本次國慶日國5南向尖峰將落在連假第1、2天，車流多集中於上午5時至下午5時，連假前1天下班時段也有大量提前出發車流；北向尖峰日則落在連假第2、3天，車潮則自上午9時起湧現，壅塞情形將一路延續至深夜。

為紓解尖峰時段車流，高公局規畫於尖峰時段封閉國道5號石碇及坪林南向入口匝道、國道3號往國道5號實施精進式匝道儀控、蘇澳至頭城北向各入口高乘載管制、主線及匝道儀控等措施。

其中石碇南入封閉期間，將改為大客車專用入口，可節省大客車行車時間；另連假期間實施國5大客車專用道、開放路肩及免受匝道儀控等優先通行措施。

高公局提醒，例假日尖峰時段，往返台北宜蘭搭乘國道客運相較自行開車可節省約30分鐘，若是連假最尖峰時段（如首日南向、最後1日北向），更可節省60分鐘以上寶貴時間。

除國道5號外，假期間西部國道也會出現車多壅塞情形，高公局表示，為避免開車疲勞，建議民眾可考慮搭乘國道客運，公路局已規畫客運優惠措施，搭乘國道客運最高可享57折優惠，且依公路局統計資料，目前西部國道客運的預售票還有69%，東部還有83%可預訂。

若民眾仍需自行開車，出發前可善用高速公路1968App掌握即時國道路況，預先規畫行車時間及路線以避開壅塞。

國慶日連續假期國道交通疏導措施。圖／高公局提供
國慶日連續假期國道交通疏導措施。圖／高公局提供

國5大客車優先。圖／高公局提供
國5大客車優先。圖／高公局提供

國慶連假優惠措施。圖／高公局提供
國慶連假優惠措施。圖／高公局提供

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