「選男選女」踩紅線 台灣出生性別比仍高於自然值 人工生殖不得挑性別

「生男生女都一樣」，不只是觀念問題，也涉及醫療倫理與法律規範。統計顯示，台灣出生性別比已從2004年的1.107，下降至2025年的1.072，男女嬰出生比例逐步趨近平衡，但較自然狀況下約1.02至1.06，仍然略高。衛福部國健署提醒，除性聯遺傳疾病診斷等醫療需要，不得進行胎兒性別篩選、也不能因性別選擇人工流產，人工生殖也不得挑選胚胎性別。

聯合國於2012年將10月11日訂為「國際女孩日」，台灣隔年訂為「台灣女孩日」。國健署在台灣女孩日前夕呼籲，孩子的價值不應因性別而有所不同。依聯合國「2024年世界人口展望」，自然狀況下男嬰出生數會略高於女嬰，出生性別比約介於1.02至1.06，2024年全球平均約1.05。

國健署引用內政部出生登記資料，台灣2025年出生性別比為1.072，較2004年的1.107明顯下降。進一步觀察不同胎次，2025年第一胎出生性別比為1.079、第二胎1.050、第三胎1.099、第四胎1.109，第五胎以上為1.099。相較2004年第三胎1.226、第四胎更高達1.341，第五胎以上也有1.228。

高胎次男女嬰比例失衡情形已大幅改善，反映「傳宗接代」、「一定要生男孩」等傳統觀念逐漸淡化。不過，隨著產前檢查與人工生殖技術進步，胎兒及胚胎性別能否被選擇，也衍生新的倫理問題。國健署長沈靜芬表示，部分家庭仍可能受到長輩期待、傳統觀念或前胎性別影響，希望下一胎是特定性別，但除性聯遺傳疾病診斷處置外，不應進行胎兒性別篩選或性別選擇性人工流產。

現行規定也有明確界線，醫師不得執行非性聯遺傳疾病診斷所需的產前性別篩選，或僅因胎兒性別不同而進行人工流產。「人工生殖法」規定，實施人工生殖不得選擇胚胎性別，但因遺傳疾病需要者不在此限。違反人工生殖相關規定，可處20萬元以上、100萬元以下罰鍰，相關醫師還可能被移付懲戒。

不少準父母關心「醫師到底能不能告訴我寶寶性別？」國健署說，為避免民眾因性別偏好進行篩選，醫師在懷孕早期應避免透露胎兒性別。但懷孕晚期接受超音波檢查時，現行規定並未禁止醫師告知胎兒性別。

國健署強調，每一個生命都值得被同樣期待，無論男孩或女孩，母嬰健康才是孕育過程最重要的事。近年流行舉辦「性別派對」分享新生命喜悅，也應回到尊重生命的初衷，不讓性別成為決定孩子價值的標籤。