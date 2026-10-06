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台中綠美圖開館快一年突破200萬人次 將推1個月館慶活動

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中市圖與德國慕尼黑國際青少年圖書館合作推出「環遊世界70張地圖—三百年來兒童文學中。圖／台中市文化局提供
中市圖與德國慕尼黑國際青少年圖書館合作推出「環遊世界70張地圖—三百年來兒童文學中。圖／台中市文化局提供

台中綠美圖去年12月13日開館，並於今年5月19日起針對美術館特展收門票，迄今湧入超過200萬人次。文化局表示，綠美圖緊接著有真鍋大度「關係時態—超越模擬的生命形式」、國巨基金會「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」，以及開館一周年系列館慶活動，預期帶動新一波參觀熱潮。

綠美圖是全台首座結合圖書館與美術館建築，去年開幕後，首展「萬物的邀約」、「世界的索引」，並有不同主題展覽、閱讀活動及公共服務；綠美圖今年5月19日起針對美術館特展收門票，圖書館與公共大廳仍免費，全館周間平均約4000人入館，假日平均則湧入約1萬人，人流狀況並無明顯改變。

文化局指出，台中市立美術館自藝術檔案研究出發的「搖擺阿哥哥—時代跨域者王水河」，展現城市美術史與藝術家個人創作的豐沛內涵外，也連結國際藝術創作能量，並在10月3日推出日本媒體藝術家真鍋大度海外首次大型個展「關係時態—超越模擬的生命形式」，透過即時運算、影像、聲音、光及身體感知，打造沉浸式觀展體驗。

緊接著11月20日登場的「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」，精選66件橫跨文藝復興至當代的東西方作品，其中55件首度在台灣公開展出，集結畢卡索、培根、羅斯科、沃荷、霍克尼、昆斯等國際藝術家作品，讓民眾在台中就近欣賞難得一見的經典名作。

市立圖書館總館今年也與德國慕尼黑國際青少年圖書館合作推出「環遊世界70張地圖—三百年來兒童文學中的製圖珍寶」展，10月29、30日將首度舉辦國際論壇，邀集挪威、丹麥、美國、德國、澳洲及台灣等國內外專家交流。

今年12月適逢綠美圖開館一周年，兩館也將推出為期一個月的館慶活動。美術館以「共生風景」為主軸，規劃跨域表演及特殊導覽；圖書館則以「城市日常閱讀風景」呼應，推出閱讀廣場、國際講座及夜間沉浸式閱讀等活動，讓藝術與閱讀持續延伸到公共空間。

台中市圖十周年書展吸引民眾到圖書館觀展看書。圖／台中市文化局提供
台中市圖十周年書展吸引民眾到圖書館觀展看書。圖／台中市文化局提供

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