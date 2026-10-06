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北捷車站掛國旗迎雙十！網友意見兩極：夢回60年代
雙十國慶即將到來，台北捷運近期也換上應景布置，在部分車站的詢問處、閘門及大廳掛上國旗，讓平日通勤、上學的乘客，在熟悉的搭車路線中感受不同的節慶氛圍。北捷日前也在臉書發文祝福中華民國雙十國慶快樂，並邀請民眾到有國旗布置的車站拍照打卡。
北捷在臉書表示，「今天搭捷運，發現不一樣嗎？」車站詢問處、閘門或大廳悄悄掛上國旗，熟悉的通行路上也變得不大一樣。不論是趕著上班、上學，旅客仍如往常搭乘捷運列車，在同一座城市中前往不同目的地。
北捷分享目前有國旗布置的車站如下：
板南線：南港展覽館站、市政府站、國父紀念館站、善導寺站、台北車站、西門站、板橋站
淡水信義線：廣慈／奉天宮站、101／世貿站、台大醫院站、中山站、北投站、紅樹林站
松山新店線：南京復興站、中山站、北門站、大坪林站、中正紀念堂站
中和新蘆線：景安站、三重站、頭前庄站
文湖線：南港展覽館站、南京復興站及松山機場站
相關貼文曝光後，也引發網友討論，不少人對於車站出現國旗表示支持，有人留言「昨天在北投車站看到國旗很開心」、「回到慶祝中華民國生日的氛圍感」、「看到國旗就感動」，也有人表示「支持國旗四處飄揚」、「很棒，謝謝北捷」。
不過，也有網友形容整體布置「有一種夢回60年代的感覺」，有人認為布置方式仍有改善空間，指出國旗掛得太密，甚至可能影響部分指標辨識，另有人建議北捷可在設計及布置上多花心思，畢竟首都捷運也是城市門面。
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