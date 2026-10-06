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天氣一變就「火燒心」？ 醫揭胃食道逆流4大成因 「3不」防胃酸

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒受，胃食道逆流的成因多元，不少人天氣一變就「火燒心」，可能是氣候變化影響自律神經調節。圖／123RF
醫師提醒受，胃食道逆流的成因多元，不少人天氣一變就「火燒心」，可能是氣候變化影響自律神經調節。圖／123RF

東北季風增強，全台顯著降溫，有些人天氣一變化，就出現胸口灼熱、打嗝、脹氣，甚至突然一口酸水湧上來，當心可能是胃食道逆流找上門。書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，胃食道逆流不只是「胃酸太多」，成因大致可分為生活習慣、個人體質、身體結構及神經調控等4大類。

另外，部分患者在天氣變化時，胃食道逆流的症狀確實較明顯，想減少胃酸反覆逆流，最重要的是掌握「不要吃太飽、不要吃太晚、不要吃太刺激」三大原則。

邱展賢表示，胃食道逆流的表現相當多元，典型症狀包括胸口灼熱、酸水逆流、打嗝及脹氣，有些人覺得吞嚥卡卡、食物好像吞不下去。胃酸若長期刺激食道或咽喉，也可能出現胸悶、胸痛、慢性咳嗽等食道外症狀，並非只有「火燒心」才是胃食道逆流。

為什麼會胃食道逆流？邱展賢指出，最常見的原因就是生活習慣，例如暴飲暴食、吃過飽，或經常攝取容易誘發自身症狀的食物。其次則與個人體質有關，例如胃酸分泌較旺盛。另一類人為結構因素，胃與食道交界處的下食道括約肌若較鬆弛，胃內容物就容易往食道逆流。第四類則與神經調控及慢性疾病有關，影響腸胃蠕動與括約肌功能後，也可能增加逆流機會。

不少患者感覺，天氣一變，胃食道逆流似乎跟著發作。邱展賢表示，氣候變化可能影響自律神經調節，當交感、副交感神經協調受到影響，胃酸分泌、腸胃蠕動及食道括約肌功能可能跟著改變，使部分原本就容易胃食道逆流的人感覺症狀加劇。不過，胃食道逆流仍是多重因素造成，並非唯一病因。

想改善胃食道逆流，邱展賢建議「3不」。「不要吃太飽」，胃撐得愈脹，胃內容物愈容易往上逆流。「不要吃太晚」，睡前至少2至3小時避免進食，降低躺下後胃內容物逆流的機會。「不要吃太刺激」，若咖啡、茶、酒精、辛辣食物、巧克力或甜點等會誘發個人症狀，就應減量或避免。尤其不少人習慣「咖啡配甜點」，若每次吃完都出現胸悶、火燒心，就應特別留意。

邱展賢提醒，胃食道逆流容易反覆發作，改善生活及飲食習慣相當重要。若症狀頻繁、影響生活，或出現吞嚥困難、吞嚥疼痛等警訊，應就醫進一步檢查。長期胃食道逆流可能造成食道黏膜受傷，少數患者可能進一步出現巴瑞特氏食道等病變，而增加食道腺癌風險。

胃食道逆流 脹氣

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