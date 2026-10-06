今北台灣轉涼明晨低溫下探1字頭、國慶連假又變天 收假日降雨才趨緩

時序進入秋天，留意溫度變化，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，尤其明天、周四清晨可能有20至21度左右低溫，近山區或雲量較少時，清晨溫度可能更低，落在19至20度左右。

未來1周天氣，林伯東說，主要就是今明兩天持續受到東北季風影響，周四開始東北季風就會逐漸減弱，各地氣溫慢慢回升。國慶日連假偏東風帶來的水氣較多，連假前期可能降雨又會變得多一些。

天氣現況，他說，台灣附近天氣系統受到後方高壓影響，目前迎風面地區雲量比較多，且有下雨情形，相較昨天降雨已經緩和。另外在西北太平洋上有3個颱風，都會逐漸北轉、往日本東方海面前進，對台灣沒有太大影響。

目前受到東北季風影響，後方高壓和台灣附近梯度都是比較大的，風力就會比較強，所以氣象署持續針對台灣海峽附近的沿岸、蘭嶼綠島發布強風特報。

林伯東表示，未來一段時間高壓逐漸出海，東北季風就會逐漸減弱下來。周四開始慢慢轉為偏東風，這樣的情形會持續到周六，不過，國慶連假前期偏東風帶來的水氣較多，所以迎風面降雨有稍微增多情形，這樣情形會持續到周日、下周一，水氣減少之後，各地天氣才會回復到晴朗、白天高溫也有回升情形。

昨天降雨最主要受到東北季風影響，迎風面降雨相當明顯，他說，尤其在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區，都有局部大雨或豪雨發生，桃園、花東也有局部較大雨勢。午後雷陣雨部分，在中南部山區也有零星局部短延時大雨出現。

今天清晨到上午，整體降雨已經減少下來。林伯東表示，今天迎風面區域依然仍有降雨情形，預估今天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區，都有局部降雨。新竹以南山區、花東地區偏向午後降雨，午後在嘉義以南山區會有局部較大雨勢。到了晚上，會偏向東半部迎風面降雨。明天之後，降雨就會減緩下來，這樣的情形可以持續到周四。

林伯東表示，周四仍是以迎風面降雨為主，其他地方則是午後降雨。周五、周六這兩天，偏東風帶來的水氣比較多，迎風面降雨又開始增加起來，所以迎風面降雨都會變明顯一點。甚至周六轉為更偏東風之後，花東地區降雨有稍微增加趨勢。周日、下周一整體水氣減少之後，降雨才會減緩下來。

溫度方面，他說，今天桃園以北、宜蘭地區，出門感受都是比較涼的，今天各地清晨低溫，尤其嘉義以北、宜蘭，大概都是在22至23度左右，局部近山區溫度更低，今天清晨最低溫出現在新北石門19.2度，桃園楊梅19.7度，宜蘭、新竹、苗栗也20度左右。

溫度趨勢，林伯東表示，北北基桃、宜蘭持續受到東北季風影響，溫度回升落在周四。但是竹苗、中南部，甚至花東地區，白天感受悶熱的情形會持續1周左右。迎風面降雨區域白天高溫也許會更低一些。明天清晨降雨、雲量有減少情形，清晨溫度有可能更低，尤其近山區的區域，有可能19至20度低溫。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供