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美發芽馬鈴薯新制上路首批！逾339公噸龍葵鹼超標 食藥署：不調抽驗率

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美發芽馬鈴薯新制上路首批！逾339公噸龍葵鹼超標 食藥署：不調抽驗率

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天公布，攔截新制上路以來首批美國馬鈴薯，逾339公噸需退運或銷毀，不過，對美國馬鈴薯抽驗比率，維持一般抽批，僅抽驗2%至10%。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今天公布，攔截新制上路以來首批美國馬鈴薯，逾339公噸需退運或銷毀，不過，對美國馬鈴薯抽驗比率，維持一般抽批，僅抽驗2%至10%。圖／食藥署提供

農業部因應台美貿易協定（ART），自2月起修正規定，過去加工進口馬鈴薯發現發芽即退運，改為放行美國發芽馬鈴薯不必整批退運，可去除發芽部分後加工為各式食品，引發芽馬鈴薯有產生毒物「龍葵鹼」疑慮，引發民眾恐慌。衛福部食藥署今天公布，攔截新制上路以來首批美國馬鈴薯，逾339公噸需退運或銷毀，不過，對美國馬鈴薯抽驗比率，維持一般抽批，僅抽驗2%至10%。

旗下有知名洋芋片產品「蚵仔煎」等產品的華元食品股份有限公司，報驗一批美國出口的新鮮馬鈴薯，檢出俗稱龍葵鹼的總配糖生物鹼，每公斤248毫克，劉芳銘指出，依「食品中污染物質及毒素衛生標準」，馬鈴薯的總配醣生物鹼限量標準為每公斤200毫克，這批美國的馬鈴薯必須退運或銷毀，且食藥署針對華元食品股份有限公司，於邊境調升為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

農業部自2月分放寬規定，美國馬鈴薯發芽不必退運，劉芳銘指出，食藥署自108年起檢驗進口馬鈴薯龍葵鹼殘留含量，並未依農業部新制而有改變，新制上路後陸續有多批美國馬鈴薯進口我國，然而，本次攔截者為首批違規品項，總重達339.58公噸，這批馬鈴薯「沒有發芽」，而是在食藥署例行抽檢時發現超標，因美國馬鈴薯6個月內首次違規，仍維持一般抽批，抽驗比率為2%至10%。

劉芳銘指出，食藥署現行針對美國馬鈴薯把關措施，若發現發芽情況，將立即抽驗龍葵鹼濃度，並通報農業部，此外，即使馬鈴薯外觀未見發芽，仍維持例行抽驗，如檢出超標將要求業者退運或銷毀，該署已向農業部通報此案件，並要求業者退運或銷毀，「這批美國馬鈴薯不會通關、不會進入國內加工程序。」

食藥署攔截一批芯旺餐飲企業有限公司報驗，供台北市信義區ATT知名餐飲品牌「叼貓麻辣烤魚」使用的中國大陸美耐皿湯勺。劉芳銘指出，這批共133公斤、1080個大陸湯勺，因溶出試驗蒸發殘渣超標，需退運或銷毀，食藥署針對芯旺餐飲企業有限公司，在邊境抽驗比率調升為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

馬鈴薯 食藥署

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