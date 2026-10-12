淨毒五郎全新識別系統正式亮相，官網獨家推出無香衣物手洗精新品！ 走進校園持續深耕綠色教育 讓孩子從小建立永續影響力

文／ 淨毒五郎 提供

台灣潔淨居家清潔用品品牌 - 淨毒五郎，去年迎來十年里程碑，繼推出個人清潔子品牌「然本」、保健食品子品牌「自信優」後，永續與創新腳步也不停歇，品牌全新識別系統於 7/15 已正式亮相，不僅是 Logo 的改變，更是全系列瓶器的大改版，將永續、安心、潔淨，以不同與以往的形式，刻畫並展現在全系列瓶器上。

淨毒五郎全系列清潔產品換上新裝，植萃配方搭配簡約設計，讓居家日常清潔更顯質感，傳遞對環境的溫柔守護。 圖／淨毒五郎 提供
淨毒五郎全系列清潔產品換上新裝，植萃配方搭配簡約設計，讓居家日常清潔更顯質感，傳遞對環境的溫柔守護。 圖／淨毒五郎 提供

淨毒五郎換上新裝，以「水」的漣漪為名，開啟一場善的循環，傳遞產品如 Logo 上的雲朵般純淨，拒絕多餘化學負擔，為生活減壓；堅持成分如指尖的水波般友善，讓洗後的廢水能安心回歸大地。全新的水波紋設計，象徵潔淨、安心與循環，使每一次清潔，都在生活與自然之間保有更舒適的平衡；淨毒五郎也將 Recycle、Renew、Sustain 三個字刻在瓶身，傳達永續不是口號，而是日常的實踐，當消費者願意將瓶器再次使用、落實回收...等，這些簡單且平凡的行為，都在累積成溫柔的改變；瓶器全新特製的底部切角結構，使受力更平均、站立更穩固，克服再生塑料易為傾斜內縮的特性，在「方便」與「永續」之間，默默承接生活細節。 這些不僅是包裝的迭代，更是我們許下的「綠色誓約」：讓永續不再遙遠，而是每一次洗滌中，最輕盈自在的風景。

「酵素衣物手洗精」一直是淨毒五郎的明星商品，長期位列熱銷 Top 5，品項分為『春霧』與『微風』、『暖陽』、『慵懶』、『迷霧叛逃』五款香調，淨毒五郎為了持續滿足市場需求，從會員調查大數據中發現，雖然僅有27.4%消費者會「完全改用無香」，但卻有高達63.2%傾向「香味跟無香交替使用」，因此，淨毒五郎將於十月份在官網獨家推出『酵素衣物手洗精-純粹無香 』，鼠尾草添加，抗菌更加強，這款新品，不只是酵素衣物手洗精系列商品的延伸，更是品牌安心價值的實踐，並精準回應消費者期待。

淨毒五郎人氣手洗精推出「純粹無香」版，擺脫香味干擾、零人工香精添加；結合植物性酵素與高效抗菌配方，輕鬆洗淨日常難纏的貼身污漬，洗後只留安心的乾淨氣息。 圖／淨毒五郎 提供
淨毒五郎人氣手洗精推出「純粹無香」版，擺脫香味干擾、零人工香精添加；結合植物性酵素與高效抗菌配方，輕鬆洗淨日常難纏的貼身污漬，洗後只留安心的乾淨氣息。 圖／淨毒五郎 提供

淨毒五郎自2024年起開始深耕綠色教育，今年再度攜手玩轉學校，由淨毒五郎創辦人暨執行長鄭伊伶帶領團隊夥伴，一同走進新北市的桃子腳國民中小學，向中年級學童分享企業如何實踐減塑、瓶器重複使用與永續環保理念，鄭伊伶也親自帶著學童體驗「裸裝清潔劑」的無包裝消費概念；而玩轉學校的夥伴則是透過K.O.L.這款桌遊，讓孩子們進而認識責任消費與生產(SDG 12)、需要與想要(有意識的消費)...等議題。看到學童自帶瓶器，手繪並寫上環保相關的圖樣，以及裸領中充滿歡笑的過程，淨毒五郎與玩轉學校知道，這是一條對的路，接下來，十月份也將於桃子腳國民中小學展開五堂正課，為期一學期，讓永續的種子能夠從小就埋在孩子的心中。

* 淨毒五郎 全新形象登場：https://5clean.club/GQODm

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