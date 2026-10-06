拉肚子便便超臭是排毒？醫示警：伴隨這些症狀快就醫

拉肚子時，不少人會發現便便氣味特別濃烈，甚至一進廁所就讓旁人忍不住摀鼻子，也因此有人認為「臭味越重，代表排毒越成功」。胸腔暨重症醫師黃軒今（6日）在臉書發文提醒，腹瀉時糞便變臭並不是身體正在排毒，氣味變化通常與消化吸收、腸道菌叢代謝，以及糞便中的水分與成分改變有關，真正需要注意的是腹瀉伴隨的症狀。

黃軒分享，曾有一名上班族因連續腹瀉3天就醫，最困擾的不是腹痛，而是每次上完廁所「整間辦公室都知道」。患者原以為自己正在排宿便、清除毒素，因此刻意不吃東西，只喝運動飲料，結果腹瀉沒有改善，反而出現口乾、頭暈及尿量減少。

進一步詢問發現，患者近期曾服用抗生素，且每天水瀉7、8次並伴隨腹痛。黃軒指出，這種情況不能只把便臭當成排毒現象，頻繁水瀉加上近期使用抗生素，還要留意抗生素相關腹瀉，甚至可能是困難梭菌感染。

為何腹瀉時味道會特別明顯？黃軒解釋，當腸道因感染、發炎、藥物或其他因素失去原本的消化吸收平衡，大量水分會留在腸道，部分尚未充分吸收的養分也可能進入大腸，進而改變腸道細菌的代謝。

例如糖類未被充分吸收，進入大腸後可能成為細菌發酵的養分，產生有機酸與氣體，除了可能出現酸臭味，也可能伴隨腹脹、腸鳴、放屁及水樣腹瀉；蛋白質經細菌分解後，則可能產生硫化物、氨等揮發性物質，讓糞便聞起來更像臭雞蛋或腐敗食物。

此外，感染或腸道發炎也可能改變糞便內容。不過，黃軒強調，不能單靠臭味判斷究竟感染哪種病原體，仍須配合病史、症狀，必要時接受糞便檢驗。

若糞便除了異常臭味，還出現油亮、顏色偏淡、漂浮水面、黏住馬桶且難以沖乾淨，甚至反覆發生並伴隨體重下降，則要留意脂肪吸收不良，可能與胰臟、膽道、小腸疾病等問題有關。

黃軒提醒，腹瀉時比「臭不臭」更重要的是觀察每天腹瀉次數、糞便型態，以及是否出現血便、黑便、高燒、劇烈腹痛、持續嘔吐、尿量減少、頭暈或明顯脫水。若出現以上症狀，應儘速就醫。

至於腹瀉期間的處理，黃軒建議不要完全禁食，也不要大量飲用高糖飲料，可少量多次補充水分與電解質，能進食時選擇清淡、容易消化的食物。若腹瀉持續數天未改善，或近期使用抗生素後出現頻繁水瀉，也應接受醫療評估。

黃軒強調，便便變臭只能代表「今天不太一樣」，卻不能代表身體正在排毒，更無法單靠氣味判斷疾病。與其急著開窗或噴芳香劑，不如多留意糞便外觀、腹瀉次數及脫水症狀，才能真正掌握身體狀況。