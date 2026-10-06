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北台灣今有感降溫、國慶連假好天氣 3颱共存不影響台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周五至周日國慶連假，大致上為晴到多雲天氣，白天偏熱、早晚有涼意。聯合報系資料照
周五至周日國慶連假，大致上為晴到多雲天氣，白天偏熱、早晚有涼意。聯合報系資料照

東北季風持續影響，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今天北部、東北部仍感受較涼，降雨情形與昨天相比較為趨緩，桃園以北、東部及恆春半島為多雲到陰零星有短暫陣雨天氣，其他地區多雲時晴，午後南部地區及各地山區局部有短暫陣雨發生機會。

氣溫方面，北部及宜花地區今天低溫約22至24度、高溫約26至29度，中南部及台東地區低溫約23至25度、高溫約30至34度，中南部地區日間仍偏熱，外出注意防曬，各地夜晚清晨感受涼，適度增添衣物避免著涼。

黃國致表示，明天維持東北季風環境，周四季風稍減弱，環境也轉乾，除迎風面基隆北海岸、東部及恆春半島仍零星有短暫雨以外，其他地區晴到多雲，午後山區局部有短暫陣雨。

明天北部及東北部地區日間仍較涼爽，周四起各地逐漸回溫，北部、東部地區高溫約27至32度，中南部地區約32至34度；夜晚清晨北部及宜花地區低溫約21至23度，南部及台東地區約24至26度，日夜溫差變明顯多留意。

周五至周日國慶連假，他說，台灣周邊為微弱東北季風環境，迎風面水氣稍增，除基隆北海岸、東部及恆春半島仍有短暫雨情形以外，其他地區為晴到多雲天氣，午後山區局部有短暫陣雨發生機會。北部、東部地區高溫約27至32度，中南部地區約32至34度；各地低溫約22至26度，白天偏熱、早晚有涼意。

黃國致表示，下周一延續微弱東北季風環境，迎風面基隆北海岸、東部及恆春半島局部有短暫陣雨，中南部平地地區大多晴到多雲，午後山區局部有短暫陣雨。氣溫方面無明顯變動。

受東北季風影響，周五以前台灣周邊風浪較強，今天起至周三北部、台灣海峽、東部及恆春半島沿海地區平均風力可達6至7級，陣風可達8至9級，浪高可達3至4公尺，易有長浪發生，海邊活動及海上作業注意安全。

關於颱風消息，他說，彩雲、諾洛及小熊颱風，目前研判皆對台灣無直接影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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