基隆火車站通勤族跳腳：轉搭公車喊遲到了台鐵南港汐止貨列故障延誤

台鐵今天上午7時14分，7022次貨物列車在南港-汐止間西正線因機車動力異常，南港=汐止暫以東正線單線雙向行車，故障機車上午7時48分退回南港站，南港=汐止恢復正常行車。基隆火車站大批通勤族等嘸車，告示牌都寫發車時間先是未定，接著都寫延誤，不少民眾等嘸車，改去搭公車，很多人抱怨「遲到了」。

基隆火車站受到事故影響，車站擠滿人，上班族無奈，先是去申請誤點證明 ，結果突然第一月台有區間車要開，一堆人從第二月台衝到第一月台，現場一度混亂。

基隆火車站大批通勤族等嘸車，告示牌都寫發車時間先是未定，接著都寫延誤，不少民眾等嘸車，改去搭公車，很多人抱怨「遲到了」。民眾說，直到約8點才正常發車。

台鐵公司上午指出，今天上午7時14分，7022次貨物列車在南港-汐止間西正線因機車動力異常，經處理無效，南港=汐止暫以東正線單線雙向行車。台鐵公司上午7時30分成立二級應變小組，故障機車上午7時48分退回南港站，南港=汐止恢復正常行車。

台鐵公司表示，此事件影響上下行列車延誤約10到20分鐘，造成旅客不便，台鐵公司深感歉意。

台鐵南港汐止貨列故障延誤，基隆火車站通勤族跳腳：轉搭公車喊遲到了。記者游明煌／攝影