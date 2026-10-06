聽新聞
0:00 / 0:00
今明兩天有感轉涼跌到1字頭 賈新興：國慶連假晴朗回溫 適合出遊
周五開始3天雙十國慶連續假期，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，國慶連假西半部天氣大致穩定晴朗，僅基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東及中南部山區午後偶有零星飄雨，整體適合安排出遊。
近期溫度與降溫趨勢，「降溫有感」，他說，今明兩天白天北部高溫約26至27度，中午不再悶熱。明後天清晨，受東北風搭配清晨輻射冷卻影響，竹苗以北空曠地區低溫有機會下探至18度左右，早起運動、騎車通勤務必穿薄長袖或外套防風。
至於回溫時程，賈新興說，周四至周五起，白天高溫會慢慢回升至28度左右。
熱帶系統動態，賈新興表示，3個颱風對台灣沒有影響。國慶收假後，觀察在海南島以及菲律賓東方海面熱帶系統發展機會。
他說，如果民眾安排國慶連假出國旅遊，日本主要在九州、四國一帶水氣較多，特別是周五、下周二，其它地區天氣普遍良好。韓國最新預測水氣明顯增多，特別是周六、周日，以及下周二，務必隨身攜帶雨具。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。