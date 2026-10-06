今明兩天有感轉涼跌到1字頭 賈新興：國慶連假晴朗回溫 適合出遊

昨天迎風面地區有較明顯的降雨，尤其是大台北、宜蘭一帶有大雨等級的累積雨量出現，中南部地區、尤其山區，熱對流發展也比較旺盛，也有局部短時強降雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，比較不穩定的降雨帶已經被增強的東北季風繼續往南推到巴士海峽，目前台灣附近已經回歸到正常東北季風型的天氣。

2026-10-06 08:53