降雨趨緩原因曝 專家示警今晚到明晨是這波最冷時候、恐探16度低溫

昨天迎風面地區有較明顯的降雨，尤其是大台北、宜蘭一帶有大雨等級的累積雨量出現，中南部地區、尤其山區，熱對流發展也比較旺盛，也有局部短時強降雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，比較不穩定的降雨帶已經被增強的東北季風繼續往南推到巴士海峽，目前台灣附近已經回歸到正常東北季風型的天氣。

他說，目前迎風面桃園、大台北、宜蘭到花蓮一帶雲層較厚，仍有局部短暫陣雨，降雨明顯減小，新竹、台東一帶雲量也較多，過了新竹往南就轉變為晴到多雲的天氣型態。今天至周四大致都會維持這樣的天氣分布，迎風面雲量較多，偶有局部短暫陣雨，雨勢不大，新竹以南地區為晴到多雲，山區午後仍可能有局部熱對流降雨，但雨量減小許多。

溫度方面，吳聖宇表示，今天清晨受東北季風影響，比較低的溫度都集中在迎風面地區，平地最低溫出現在新北石門富貴角19.2度，其次分別為新北石碇19.3度，桃園楊梅19.7度，北市南港19.8度，基隆七堵20.0度，宜蘭三星20.2度等等。

接下來一直到周四，都是東北季風比較強的時間點，他說，溫度轉涼最明顯的地方在新竹以北到桃園、大台北、基隆、宜蘭、花蓮北部一帶，預期今天白天在這些地方的高溫只有24至27度，明天稍回升至26至28度，周四再升至27至29度左右。

吳聖宇表示，其次是苗栗、台東地區，今明兩天高溫大約28至30度，周四會回升到30度以上。台中及以南的中南部地區就比較不受影響，自今天起到周四白天的高溫仍可達到31至33度。

夜晚清晨的低溫需要特別注意，吳聖宇說，尤其嘉義以北到宜蘭一帶的郊外空曠地區，今晚到明天清晨的露點溫度會降到15至17度，考慮部分區域雲少風小的輻射冷卻條件之後，可能有機會出現16至19度之間的低溫。

花東地區以及恆春半島的露點溫度也會降到17至19度，不過雲量可能較多以及風大，輻射冷卻條件較差，但也可能有20度以下低溫的機會。

嘉義以南到高屏一帶露點溫度預報仍有22至23度，但考量雲少風小的輻射冷卻條件，空曠地區的低溫預估在23至25度左右。吳聖宇說，今晚到明晨應該是這波東北季風溫度相對最低的時候，要留意。

他說，明晚到周四清晨，嘉義以北到宜蘭，以及花東、恆春半島等地的露點溫度17至19度之間，配合輻射冷卻作用，嘉義以北到宜蘭的郊外空曠地區有機會出現18至20度左右的低溫，花東、恆春半島一帶低溫也還是有可能降到20度或以下。嘉義以南到高屏一帶露點溫度仍維持在22至23度左右，配合輻射冷卻作用，郊外空曠地區還是可能有23至25度的低溫機會。

至於遠洋的3個颱風，吳聖宇表示，因為距離太遠，預估都不會對台灣有影響。彩雲颱風已經在轉向的過程中，明天會加速向東北離去，並逐漸轉化為溫帶氣旋。跨界而來的諾洛颱風則是偏西走一段距離後，也將轉向而去。最新出現的小熊颱風將逐漸增強發展，先往西北一段距離後，同樣會拋物線轉向離開。依照目前預報路徑看起來應該也都不會很接近日本，對日本的天氣影響預期有限，不過小熊颱風可能還有變數，未來幾天仍需觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。