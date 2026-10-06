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中華民國生日快樂！國慶十大必備儀式感 煙火、優惠之外「這個」最夯

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

你的國慶儀式感是哪一種？

10月10日怎麼過才有國慶味？可以一早看升旗、唱國歌，接著守著國慶大會直播；想追煙火的人，可能早早就得規劃卡位地點，碰上連假，餐廳、景點與旅遊優惠也常成為行程安排的一部分。從官方慶典到日常生活，雙十節的儀式感可以很隆重，也可以很貼近日常。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察近一年的網路討論，繼2025年首度調查後，今年再度整理「國慶十大必備儀式感」。從國家典禮、表演活動到連假出遊，哪些項目最受關注？以下帶你看完整排名。

No.10 搶限量國慶紀念品

每年國慶紀念品一曝光，總會吸引一批收藏迷關注。2026年除了帽子、紀念徽章等經典收藏品，也首度推出以「晶片矩陣」雙十圖樣打造的迷你燈箱，既能當桌面擺設，也能作為小夜燈；保溫瓶則加入磁吸手機支架功能，另外還有以台灣米製作的梅花米餅，讓國慶小物從收藏延伸到實用與生活感。

每年國慶周邊怎麼玩出新花樣，本身就是雙十節前的小亮點，對喜歡收藏限定商品的人來說，搶到一份紀念品，也成了另一種國慶儀式感。

No.9 僑胞回國參加慶典、海外慶典

網路聲量：10,185筆

國慶對不少海外僑胞來說，不只是節日，也是一個安排返台行程的時間點。除了參加晚會、國慶大會與煙火活動，探親、朋友聚會、返鄉走走也常會一起排進行程，有些人甚至會特地延長停留時間，把國慶活動和旅遊安排在同一趟完成。從機場落地、回到熟悉的街區，到和親友一起吃飯聊天，雙十前後也成了海外僑胞集中返台、重新和台灣生活接軌的一段時間。

No.8 全台各地健行、路跑、慶祝活動

網路聲量：39,394筆

國慶連假不只看典禮、追煙火，各地也把升旗和健走、表演結合在一起。像雲林就規劃國慶升旗活動，邀請民眾一起唱國歌、國旗歌，升旗後再接著參加健走，現場還安排原民團體組曲表演與直排輪隊伍帶隊。完成健走後可兌換活動好禮，當天到場參加升旗的民眾也能領取國旗風車、國慶帽子、毛巾與米餅，讓雙十節從一早就有一整套活動可以參加。

No.7 個人慶祝、國慶穿搭、社群打卡、懸掛國旗

網路聲量：45,668筆

你的國慶儀式感會怎麼做？穿上紅白藍配色、在家門口掛起國旗，還是拍張照留下「國慶快樂」？不用參加大型活動，也能用自己的方式過雙十，而有些地方甚至把這份儀式感延續了好多年。桃園中壢86歲「國旗達人」張老旺，已連續32年在國慶前夕掛起大片國旗，今年原本一度考慮停辦，最後在桃園市府、中壢及平鎮區公所協助下，4萬面國旗依然陸續掛起。

「個人慶祝、國慶穿搭、社群打卡、懸掛國旗」和去年同樣排名第7。從一套應景穿搭、一面國旗，到專程前往旗海拍照，這些看似簡單的小動作，也能讓10月10日多一點屬於自己的儀式感。

No.6 升旗、唱國歌、觀禮

網路聲量：47,615筆

不少人的國慶，從一早升旗、唱國歌開始。除了總統府前的國慶大會，各縣市也會安排升旗活動，想感受現場氣氛可以直接參加，不方便出門的人，也能透過電視或網路直播一起觀禮。即使現在雙十節有晚會、煙火、出遊等各種玩法，升旗依然是很多人心中最有代表性的國慶儀式之一。

No.5 國慶晚會表演

網路聲量：56,755筆

國慶晚會是雙十節前一晚的重要暖場活動，而2025年國慶晚會重返台中，其中一大亮點是曾是歌手、演員的無黨籍立法委員高金素梅相隔30年再度開口獻唱〈最後的戀人〉，畫面曝光後勾起不少觀眾回憶；同場還有《鑽石舞台》經典重現，以及玖壹壹與血肉果汁機首度跨界合作，讓整場晚會從懷舊到跨界都有討論。

2026年國慶晚會則首度移師新北，10月9日晚間在板橋第一運動場登場，以「世界的舞台．齊聚台灣」為主題，集結江淑娜、桑布伊、鄭宜農、黃子軒，以及日本歌手大黑摩季、韓國歌手李瀧、印尼樂團Grrrl Gang等國內外卡司。從去年高金素梅復出演唱，到今年跨國卡司接棒，國慶晚會還沒到雙十當天，就先替節慶炒熱話題。

No.4 國慶大會節目表演

網路聲量：60,953筆

除了總統演說，每年國慶大會中的三軍儀隊、樂隊、藝文演出、英雄車隊與空中操演，也是不少觀眾鎖定直播的原因。今年「國慶大會節目表演」從去年第6名升至第4名，而觀察期間的討論高點之一，來自台視在「台視時光機」臉書粉絲專頁於2025年國慶前夕分享民國80年的國慶閱兵大典。整齊劃一的隊伍與閱兵畫面，再度勾起不少人的時代記憶。

留言區也出現不少懷舊回應，有網友感嘆「現在都沒有國慶閱兵了，只能看舊影片回味過去」，也有人表示「以前年代軍人讓人肅然起敬，熱血沸騰」；曾有閱兵經驗的網友則打趣回憶，「人前五分鐘，人後操半年」，甚至直言被指定閱兵「比抽到外島籤還雖小」。從熱血、懷舊到當兵甘苦談，這段舊畫面再次被翻出，也讓不同世代的國慶回憶產生共鳴。

No.3 享受國慶優惠

網路聲量：88,149筆

國慶連假一到，各類優惠也跟著出籠！去年榜單冠軍正是「享受國慶優惠」，今年雖然退居第3，仍是很貼近日常消費的一項。從旅遊業者、飯店、餐飲到百貨與遊樂園，不少品牌都會趁著雙十檔期推出限時折扣、住宿專案或限定優惠，吸引民眾安排連假行程。

對想出國的人來說，連假機票通常不便宜，反而更考驗怎麼找到划算玩法。有人提早搶票、搭配廉航促銷，也有人改飛較冷門時段或鄰近城市，再靠交通轉乘壓低整體預算。即使碰上熱門連假，還是有人把「怎麼撿便宜」當成出遊前的固定功課。

No.2 國慶煙火

網路聲量：100,253筆

看夜空被煙火點亮，幾乎已經成為國慶最有辨識度的畫面之一。今年「國慶煙火」站上第2名，比去年再前進一名，也是榜單中唯二突破10萬筆的項目。

2025年國慶焰火首度移師南投，原先規劃12段主題、首創「七彩水墨焰火」，還加入雙DJ現場混音，卻因當晚風勢微弱、空氣擴散條件不佳，煙霧長時間滯留，讓不少觀眾直呼幾乎「只見煙、不見火」，甚至出現「史上最爛國慶焰火」的批評；加上散場接駁等待時間過長，相關抱怨一路延燒。環團後續也質疑焰火造成空污問題，南投縣長許淑華則坦言煙霧與接駁都有檢討空間。

社群上也有網友留言，「看電視轉播就知道了，都一團煙」、「能預期沒有風的地方還硬要放，專業人士早就給過建議了，他們硬要放」。2026年國慶焰火則由台東接棒，睽違9年再度舉辦，10月10日以「世界的方舟：南島台灣」為主題登場。經過去年南投場的煙霧與接駁爭議後，今年台東場如何安排施放與觀賞動線，也讓這場國慶重頭戲更受矚目。

No.1 總統國慶日談話

網路聲量：102,267筆

今年國慶儀式感聲量冠軍，由「總統國慶日談話」拿下！每年雙十國慶，總統談話都是外界關注焦點，從兩岸、經濟、國防到產業政策，只要拋出明確主張，後續常會延伸出新聞解讀、政治回應與社群討論。

回看2025年，賴清德在任內第二次國慶演說中，同時談到台海局勢、AI產業與經濟表現，包括期待中國放棄以武力改變台海現狀、推動「AI新十大建設」，並強調台灣經濟成長表現在亞洲四小龍中居前。多項高關注議題集中在同一場演說，也讓相關討論一路延燒。

從榜單來看，「總統國慶日談話」去年排名第4，今年直接躍上第1，102,267筆聲量也是十大項目中最高。2026年國慶談話會拋出哪些新主張，也成為今年雙十節前值得關注的焦點。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月1日至2026年9月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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