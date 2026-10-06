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今年9月氣候回顧 全台平均27.6度氣溫正常 雨量偏少尤其2縣市

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今年9月台灣氣候監測。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
今年9月台灣氣候監測。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布今年9月台灣氣候重點回顧，「報氣候-中央氣象署」臉書粉專表示，今年9月氣溫正常、雨量偏少。平均氣溫方面，9月平均27.6度，氣候值27.5度，較氣候值高0.1度，台中站為同期第8暖。9月上旬至中旬初期受颱風外圍環流及低氣壓、東北季風影響，降雨期間氣溫偏涼；中旬後氣溫偏高。

累積雨量方面，氣象署表示，9月平均181.5毫米，氣候值249.6毫米，較氣候值少68.1毫米。9月上旬至中旬中期受颱風外圍環流及低氣壓、及東北季風影響，中旬後至下旬各地為晴到多雲，局部地區午後短暫陣雨的天氣。颱風外圍環流及東北季風影響期間，降雨以北部及南部降雨較多，其中以西南部降雨最為顯著。宜蘭站雨量為氣候值約4成，為同期第8少，花蓮站為氣候值約2成，為同期第9少。

至於降雨日數，氣象署表示，9月平均9.1天，氣候值12.7天，較氣候值少3.6天。全台雨日偏少，且11站平均雨日較氣候值少3.6天，為同期第9少。台東站降雨日數為同期最少，台中及台南站皆為同期第5少，新竹站為同期第6少。

今年9月台灣氣候回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
今年9月台灣氣候回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

氣溫 雨量 東北季風

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