今年9月氣候回顧 全台平均27.6度氣溫正常 雨量偏少尤其2縣市

兒時家暴與霸凌的陰霾，郭約瑟醫師的生命靠著勤奮求學、從醫翻轉。台大醫學系畢業後，27年前他落腳羅東聖母醫院，把年少的苦難化為對待病人的同理心，參與發起山地巡迴醫療計畫，自此長年穿梭於宜蘭山林部落，照顧偏鄉病患成為他終生不悔之志。寫作則是生命裡意外綻放的花朵，他以敏銳筆觸記錄靈醫會神父的傳愛史。

2026-10-06 02:04