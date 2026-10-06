聽新聞
0:00 / 0:00
今年9月氣候回顧 全台平均27.6度氣溫正常 雨量偏少尤其2縣市
中央氣象署發布今年9月台灣氣候重點回顧，「報氣候-中央氣象署」臉書粉專表示，今年9月氣溫正常、雨量偏少。平均氣溫方面，9月平均27.6度，氣候值27.5度，較氣候值高0.1度，台中站為同期第8暖。9月上旬至中旬初期受颱風外圍環流及低氣壓、東北季風影響，降雨期間氣溫偏涼；中旬後氣溫偏高。
累積雨量方面，氣象署表示，9月平均181.5毫米，氣候值249.6毫米，較氣候值少68.1毫米。9月上旬至中旬中期受颱風外圍環流及低氣壓、及東北季風影響，中旬後至下旬各地為晴到多雲，局部地區午後短暫陣雨的天氣。颱風外圍環流及東北季風影響期間，降雨以北部及南部降雨較多，其中以西南部降雨最為顯著。宜蘭站雨量為氣候值約4成，為同期第8少，花蓮站為氣候值約2成，為同期第9少。
至於降雨日數，氣象署表示，9月平均9.1天，氣候值12.7天，較氣候值少3.6天。全台雨日偏少，且11站平均雨日較氣候值少3.6天，為同期第9少。台東站降雨日數為同期最少，台中及台南站皆為同期第5少，新竹站為同期第6少。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。