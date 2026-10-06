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魚虎爆量…日月潭變超大型夜市撈魚池 今年撈破4萬尾

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影／魚虎爆量…日月潭變超大型夜市撈魚池 今年撈破4萬尾

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
長期關注日月潭生態的「日月潭一等高」分享撈捕魚虎球畫面，日月潭猶如超大型夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人。圖／「日月潭一等高」提供
長期關注日月潭生態的「日月潭一等高」分享撈捕魚虎球畫面，日月潭猶如超大型夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人。圖／「日月潭一等高」提供

日月潭魚虎今年大爆發，縣府電撈結束仍見魚球肆虐，為此開放撈捕，長期關注潭區生態的「日月潭一等高」分享撈捕畫面，日月潭猶如超大型夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人。縣府統計，截至上月底已撈破4萬尾，創歷年新高。

日月潭是國際性景點，風景幽美，潭區生態更是豐富，早年當地居民以捕魚為生，又以曲腰魚、奇力魚等為主力漁獲，後因潭區遭玻璃魚、紅魔鬼、珍珠石斑、魚虎等外來魚種入侵，漁獲量減少，其中魚虎食性凶猛，幾無天敵，縣府出手防治。

為抑制魚虎族群擴張，縣府鎖定魚虎入夏繁殖期，其幼魚會集結成魚球群聚覓食，每年透過電撈防治，2020年首次啟動電撈捕獲約8000尾，2023年電撈量飆至3.5萬尾創新高，但去年卻降至800多尾，看似防治見效，不料今年竟然大爆發。

縣府農業處今年循往例執行電撈魚虎球，由於經費用罄，於9月上旬結束作業，電撈量為3萬4570尾，但因頻有漁民回報仍見魚虎球在潭區肆虐，協請電撈團隊持續作業，也開放漁民或釣客透過拖網等方式捕撈魚球，捕獲魚球可自行處置。

長期關注日月潭生態及水情的臉書專頁「日月潭一等高」也出手協助，並分享分享入夜撈捕魚虎球影片，畫面中，燈光照到潭面滿是幼魚，日月潭瞬間成了超大型的夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人，也讓他笑稱「比夜市撈魚好玩」。

農業處表示，研判今年魚虎球爆量與水位高低，及岸邊草木茂密宜掩蔽繁衍有關；而經電撈團隊及漁民協助撈捕魚虎球，9月中下旬撈獲量逾5500尾，經統計，截至上月底已撈破4萬尾，電撈量雖創歷年新高，但後續幾乎已看不到魚虎球。

長期關注日月潭生態的「日月潭一等高」分享撈捕魚虎球畫面，日月潭猶如超大型夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人。圖／「日月潭一等高」提供
長期關注日月潭生態的「日月潭一等高」分享撈捕魚虎球畫面，日月潭猶如超大型夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人。圖／「日月潭一等高」提供

長期關注日月潭生態的「日月潭一等高」分享撈捕魚虎球畫面，日月潭猶如超大型夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人。圖／「日月潭一等高」提供
長期關注日月潭生態的「日月潭一等高」分享撈捕魚虎球畫面，日月潭猶如超大型夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人。圖／「日月潭一等高」提供

日月潭 夜市 石斑

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