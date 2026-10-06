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涼空氣已經抵達 北台灣率先有感 東北季風持續水氣減少
東北季風涼空氣已經抵達，新北市石門區富貴角測站出現19.2度低溫。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波東北季風帶來些許涼空氣，北台灣率先有感，目前特別涼爽。清晨一早出門，建議多帶一件薄外套。
昨天北台灣水氣相當豐沛，雙北、基隆、宜蘭雨勢不小。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天水氣會減少許多，雙北天氣漸漸回穩，只剩下基隆北海岸、宜蘭仍有短暫小雨機會，其餘地區依舊維持晴朗穩定。
溫度方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地夜晚至清晨較為涼爽，低溫22至26度，平原空曠區、內陸近山區約20至22度。白天溫度回升，大致舒適或溫暖。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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