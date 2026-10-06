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今水氣南移飆35度高溫 吳德榮：明起放晴 國慶日北東再變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天北台偏涼，水氣南移，北台雨漸停歇，花東及午後南部山區偶有局部短暫降雨。聯合報系資料照
今天北台偏涼，水氣南移，北台雨漸停歇，花東及午後南部山區偶有局部短暫降雨。聯合報系資料照

東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天北台偏涼，水氣南移，北台雨漸停歇，花東及午後南部山區偶有局部短暫降雨。北部18至26度、中部20至33度、南部22至35度、東部20至34度。

周五開始3天國慶日連續假期，他說，明天至周五背風面西半部晴朗穩定，迎風面東半部多雲時晴，偶有局部零星降雨；北舒適、南微熱，因輻射冷卻，清晨氣溫低，台北測站約可降至在20度左右，全台平地最低溫則可降至16度，日夜溫差大。

不過，吳德榮表示，周六國慶日迎風面水氣稍增，大台北、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。北台氣溫略降，中南部白天熱。周日、下周一東側海面水氣仍多，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，白天偏熱。

目前太平洋地區有3個颱風， 吳德榮表示，中颱彩雲在日本東南方海面，未來大致偏北轉北北東而行。中颱諾洛在中太平洋，向西進行。輕颱小熊則在關島東方海面，向西北再轉西北西。3颱對台皆無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中颱彩雲在日本東南方海面，未來大致偏北轉北北東而行。中颱諾洛在中太平洋，向西進行。輕颱小熊則在關島東方海面，向西北再轉西北西。圖／取自中央氣象署網站
中颱彩雲在日本東南方海面，未來大致偏北轉北北東而行。中颱諾洛在中太平洋，向西進行。輕颱小熊則在關島東方海面，向西北再轉西北西。圖／取自中央氣象署網站

國慶 吳德榮 高溫

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