醫奉個人獎／郭約瑟 穿梭宜蘭山林部落 把受過的傷變療癒力量

兒時家暴與霸凌的陰霾，郭約瑟醫師的生命靠著勤奮求學、從醫翻轉。台大醫學系畢業後，27年前他落腳羅東聖母醫院，把年少的苦難化為對待病人的同理心，參與發起山地巡迴醫療計畫，自此長年穿梭於宜蘭山林部落，照顧偏鄉病患成為他終生不悔之志。寫作則是生命裡意外綻放的花朵，他以敏銳筆觸記錄靈醫會神父的傳愛史。

父親家暴母親的恐懼，加上學校霸凌的陰影，讓出身台南的郭約瑟（原名郭峯志）童年始終浸在不安與焦慮裡；家裡生意失敗後，幸有鄰居貴人伸手，他才得以把書念完。對他而言，念書是讓自己脫貧的唯一出路，憑著一股堅韌不拔的毅力，他考取台大醫學系。

擺脫童年陰影行醫救人

進了醫學系，郭約瑟發現自己對跨領域學習興趣濃厚，而精神科正好橫跨人文與科學。成長環境也讓他比別人多一分韌性，對解離、幻想這類內心防衛機轉，他有著切身的體會。醫學院畢業後，他進入台大醫院精神科接受住院醫師訓練，職涯就此起步。

只是郭約瑟對台大醫院的學術工作興趣不高，於是轉往宜蘭、與台大合作的羅東博愛醫院。在博愛醫院四年間，他協助建立宜蘭第一家「精神科日間病房」，補上在地長期缺乏的心理復健環節。但他考量志趣與發展，轉到羅東聖母醫院，到職第四年，他受到靈醫會精神感召，受洗成為教徒，改名「郭約瑟」，期許能如聖徒般傳遞愛與希望。

郭約瑟期許能如聖徒般傳遞愛與希望。圖／郭約瑟提供

親扛巡診翻山越嶺27年

天主教靈醫會的神職人員始終秉持耶穌基督「醫治病人、傳揚福音」的使命。郭約瑟是接棒的傳愛人物，他是羅東聖母醫院山地巡迴醫療計畫發起者之一，服務大同鄉、南澳鄉居民至今已長達27年，一肩扛起大同鄉的巡診重任，親力親為，巡迴醫療超過500次，照護病患逾1.1萬人次，常親自駕車翻山越嶺，累積里程超過5萬公里。

這條走了27年的山路，郭約瑟定義：「巡迴醫療是門診的延伸，精神科病患若交通不便，很難規則就醫，門診是病患主動求助，巡迴醫療則到病患家裡，就是醫療團隊主動幫助。」為此，他努力推動施打長效精神針劑，讓偏遠山區的病患不必千里迢迢往返市區醫院。

郭約瑟對待病患非常有耐心。圖／郭約瑟提供

宜蘭兒童早療關鍵推手

專攻兒童青少年精神科的郭約瑟，也在宜蘭的兒童早療上催生關鍵變革。1999年轉職到羅東聖母醫院後，協助建立當時全台罕見的「自閉症早期療育中心」；2010年成立宜蘭縣首家醫院附設的「兒童發展聯合評估中心」，整合跨領域專業團隊，每年提供超過300人次的發展遲緩兒童篩檢。

寫作也是他的興趣。第一本書《解開現代人的心結》獲選金鼎獎推薦優良圖書時，郭約瑟自己都感到難以置信，此後才漸漸把寫作看成一種社會責任，陸續創作《原來，幸福離我那麼近》、《下一個轉彎處，遇見微笑》等得獎著作。希望藉由寫作作為精神的傳承，把神父們真摯、感人的故事記錄下來，讓傳愛的故事化為溫暖人心的明燈。

敏銳筆觸記錄神父大愛

羅東聖母醫院院長馬漢光說，郭約瑟做了很多其他醫師不會做的事，尤其堅持「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」這一塊，「就像是當年來台灣醫療服務的神父一樣」。

郭約瑟出版多本書籍，透過病友故事鼓勵其他病友走出來。圖／郭約瑟提供

對於巡迴醫療工作，郭約瑟笑著說，「我做起來很開心，希望可以做到75歲，但65歲後可能就要找人幫忙開車了。」

從童年陰影與困頓中一路走來，郭約瑟把個人的受挫，轉化成關懷弱勢的大愛。27年的山地巡迴路、數萬公里的蜿蜒山道，記錄的是一位醫者的堅定足跡，也是一份深耕宜蘭土地的終身承諾。往後他依然會帶著溫暖謙遜的微笑，繼續穿梭在蘭陽平原的山林間，陪伴每一個受傷的心靈。

郭約瑟

年齡：60歲

出生地：台南市

學歷：

●台大醫學院醫學系

●台大管理學院EMBA會計系研究所碩士

現職：

●羅東聖母醫院醫安管理部主任、身心科主治醫師

經歷：

羅東博愛醫院精神科主任、台大醫院精神部兼任主治醫師、美國約翰霍普金斯大學醫學中心研究員、台南市立醫院外科主治醫師

主要事蹟：

●長期專責大同鄉及南澳鄉精神科巡診。27年巡迴醫療超過500次，病患逾1.1萬人次。

●催生首座「兒童發展聯合評估中心」，開創宜蘭早療先河。

●致力文史保存，主持口述歷史團隊，為天主教靈醫會神職人員採集文字影像資料。