聽到血癌別先怕 急性白血病可控制

去年沈姓知名藝人罹患急性骨髓性白血病，也就是血癌。聽到「癌」這個字，很多人腦中馬上浮現最壞的結果。其實白血病並非絕症，及早就醫、接受正確的檢查及治療，很多患者都能長期穩定控制，甚至恢復正常生活，預後良好。

白血病人常出現臉色蒼白、喘、疲倦或頭暈（貧血）；也有人常莫名瘀青、牙齦或鼻子出血（血小板低下）；還有人反覆發燒、感染不易好轉的情形。常被誤認為感冒、壓力大，但若持續未改善，要盡早就醫檢查。

白血病依病程快慢及來源不同，分成急性骨髓性白血病（AML）、急性淋巴性白血病（ALL）、慢性骨髓性白血病（CML）與慢性淋巴性白血病（CLL）。急性白血病進展快，診斷後多需立刻治療；慢性白血病較慢，有時可先觀察，或用口服藥控制。

國健署統計資料顯示，成人最常見的白血病是急性骨髓性白血病，平均發病年齡60多歲；急性淋巴性白血病雖較常見於兒童，但成人族群裡60歲左右發生率略微上升。

確診白血病需抽血與骨髓檢查，並做染色體與基因分析，找尋癌細胞特有的基因突變與表現，藉以給予適合之標靶藥物及評估預後。目前急性白血病治療以化療為主，第一階段為「引導性化療」以期達到完全緩解，之後進行「鞏固性化療」以降低復發風險。

對於復發率高或對治療反應差的患者，可能建議接受異體造血幹細胞移植（即骨髓移植）。近年標靶藥物進展快速，讓年長或體弱者有其他治療選擇。急性淋巴性白血病患者若是疾病控制不佳時，也可評估是否適合細胞治療（CAR-T）。

白血病的治療是長期抗戰。治療結束後的前兩年復發率最高，需規律回診追蹤，一旦復發及早治療。治療期間及治療後的生活中，把握三原則：低微生物飲食、避免出入人多場所，以降低感染風險，也不要自行服用來路不明的補品。感到焦慮、害怕其實很正常，可尋求心理師、社工與病友團體的協助。

面對急性白血病，最重要的是不讓恐懼耽誤治療時機。了解正確資訊、配合醫療團隊、積極治療，才是走向康復與希望的第一步。